La divertidísima reacción viral de una estadounidense al probar este plato típico de España

Una turista estadounidense ha protagonizado una divertidísima reacción viral al probar este plato típico de una zona de España, Granada. La gastronomía española es muy diversa, se basa en aprovechar al máximo cada uno de los ingredientes y algunos de ellos pueden sorprender a los extranjeros. Estamos acostumbrados a comer de todo, cocinado con mucho arte y aunque quizás no lo enseñan en las escuelas de idiomas, hay palabras que cuestan de pronunciar en una mesa. Esta es la divertidísima reacción de una estadounidense al enterarse de qué llevaba su tortilla.

Una influencer de Estados Unidos decidió visitar Granada para deleitarse de los platos típicos de esta región de España. Un lugar en el que degustar auténticos manjares, incluido el que probó y ella misma relata en TikTok. Un plato no apto para todos los paladares que tiene en dos ingredientes un poco especiales su razón de ser.

La joven cuenta cómo llegó al restaurante y miró la carta. Rápidamente le apetecía probar una buena tortilla. Uno de nuestros platos estrella por excelencia son las tortillas de patatas, con lo cual, pensó que podía ser una variante de esta delicia. Se dispuso a leer las tortillas que había y hubo una que le llamó poderosamente la atención.

Era la tortilla Sacromonte una especialidad típica con mucho sabor. El camarero le preguntó si sabía que era. Le expuso los ingredientes, pero hubo algunos que no terminó de entender. Busco en Google de que estaba hecha esta tortilla y se llevó una sorpresa enorme que le costó de superar.

Lleva criadillas y sesos de cordero, dos ingredientes que quizás nunca hubiera imaginado que probaría, pero como ya estaba en el restaurante y el plato estaba en la mesa, decidió darles una oportunidad. La tortilla estaba buena y se convirtió en uno de los descubrimientos de esta joven que gracias a este atrevimiento al probar este plato se ha convertido en viral.

No todo el mundo es capaz de probarlo o acaba gustándole lo que come. En España aprovechamos al máximo cada ingrediente, tal y como hemos descubierto de la mano de esta tortilla que quizás no sabíamos que ni existía. Si visitamos Granada se acabará convirtiendo en uno de los platos más demandados, en Estados Unidos ya es viral.