Ésta es la palabra que define un postre murciano y que no se conoce en el resto de España

Muy a menudo se suele decir que Murcia es única y aunque muchos lo desconozcan la región es uno de los grandes tesoros que tiene España. Su historia, riqueza cultural, gastronomía y su gran calidad de vida hacen de esta comunidad autónoma una joya que en 2023 visitaron casi un millón de turistas extranjeros. Si este verano visitas esta tierra hay muchas palabras que tendrás que conocer de su vocabulario y la que está de moda tiene que ver con un conocido postre murciano.

Murcia es tierra hermosa y también tiene un vocabulario especial con muchas palabras que le sonarán a raro a muchos españoles. Esto ocurre en cada comunidad autónoma de la península ibérica y en la región no iba a ser menos. Una de las palabra que están de moda en el diccionario del millón y medio de habitantes de la zona tiene que ver con un postre murciano que en el resto del país se desconoce.

Este es el paparajote y es un postre murciano de lo más conocidos. Según la Real Academia de la Lengua, está definido de la siguiente manera: «Dulce frito, típico de la región española de Murcia, que se prepara rebozando una hoja de limonero en una masa, generalmente de harina, leche y huevo, y se sirve espolvoreado con azúcar y canela». Este postre murciano se caracteriza por añadir una hoja de limonero en la parte superior que no se debe comer. Esta hoja se ha convertido en una herramienta de troleo para los visitantes de fuera de la Región de Murcia que prueban el postre, ya que la costumbre es no avisar de que no se puede comer.

El postre murciano y otras palabras que no se conocen en España

Además de un postre murciano, la palabra paparajote en Murcia se utiliza para referirse a una especie de desmayo. Pese a que desde hace muchos años está dentro del vocabulario diario de los mayores y jóvenes no está aceptada por la RAE. Hay otras palabras en la Región de Murcia típicas en el día a día de los murcianos y que tienes que saber si este verano planeas visitar una de la zonas más especiales de España.

Picoesquina

Picoesquina es una de las palabras más características y que más le puede llamar la atención a una persona de fuera de la Región de Murcia. Se utiliza para referirse a una zona de la pared o objeto que hace pico con algo. Puede ser el picoesquina de una mesa o la tienda que hay en el picoesquina de una calle.

Acho y Pijo

Estas son una de las muletillas más especiales de Murcia que están en el día a día y se emplean con asiduidad. El término acho se emplea para todo tipo de situación en esta región (sorpresa, malestar, alegría) y pijo lo normal es que se utilice cuando algo de pilla por sorpresa o en señal de desaprobación. La RAE también lo define como «nada o muy poco».

Zarangollo

El zarangollo es uno de los platos más típicos de la comida murciana que en el resto de España no conocen. Está hecho a base de productos de la huerta murciana y es básicamente un revuelo de huevo con calabacín, cebolla y en ocasiones patata.

Zagal

La palabra zagal es historia de Murcia y por ello está dentro de la RAE. Se utiliza para referirse a una persona joven y también tiene otras acepciones, como por ejemplo, un zagal también era «el mozo que ayudaba al mayoral en los carruajes de las caballerías».

Pava

La palabra pava en Murcia también tiene un significado sorprendente. La pava en esta zona es la colifror.

Chusmear

El arte del cotilleo es algo que se maneja en toda España y en Murcia no iba a ser menos. De esta manera, a cotillear en Murcia también se le llama chusmear. La RAE lo define de la siguiente manera: «Hablar con indiscreción o malicia de alguien con malos asuntos». También se utiliza en Castilla-La Mancha.

Marinera y bicicleta

La bicicleta y la marinera son dos de los platos más famosos de Murcia que tienen que ver con la ensaladilla. La bicicleta es un trozo de ensaladilla sobre la una rosquilla alargada y la marinera es cuando lleva una anchoa por encima. Este aperitivo se ha convertido en uno de los clásicos del tapeo en esta comunidad autónoma.

Arroz caldero

Para finalizar con la gastronomía, hay otras definición que atañe a uno de los platos más importantes de la zona y que también se emplea en todo el mediterráneo. El tradicional caldero murciano con su arroz, su pescado y alioli que es una placer para los sentidos.