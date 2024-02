«Esperando el mensaje. Esto puede tomar tiempo»: que significa este molesto mensaje de WhatsApp y cómo se elimina

Recientemente se han celebrado los 15 años de la plataforma de mensajería instantánea Whatsapp, una herramienta de comunicación consolidada como la más popular del mundo, con más de 2.000 millones de usuarios. Creada el 24 de febrero de 2009 por Jan Koum y Brian Acton, antiguos empleados de Yahoo, la aplicación pasó a formar parte de Meta en 2014, cuando fue adquirida por Mark Zuckerberg por unos 19.000 millones de dólares.

Según el último Estudio de Redes Sociales de IAB Spain (2023), Whatsapp continúa reinando como la aplicación más valorada de su género, utilizada con mayor frecuencia y en mayor intensidad, siendo la preferida de las generaciones milenial, zeta y alpha.

WhatsApp: leyenda «Esperando el mensaje. Esto puede tomar tiempo»

En ciertas ocasiones, es probable que te encuentres con este mensaje en lugar del que te envió un contacto debido al cifrado de extremo a extremo.

Esta situación puede requerir que esperes a que los mensajes de algunos contactos lleguen, ya que sus teléfonos necesitan conectarse a Internet. Este escenario puede deberse a varias razones: uno de los usuarios no está utilizando la versión más reciente de WhatsApp, o ha reinstalado la aplicación recientemente.

Además, puede darse el caso de que el mensaje se haya enviado cuando uno de los usuarios no tenía conexión a Internet, y al recuperarla, el contacto aún no estaba conectado. En otras situaciones, el mensaje simplemente no fue entregado, y en ese caso, será necesario que el contacto lo reenvíe.

Para agilizar el proceso y resolver esta situación, es importante seguir algunos pasos específicos. En primer lugar, puedes solicitar a la persona con la que estás chateando que abra WhatsApp en su teléfono. Además, es fundamental asegurarse de que ambos usuarios estén utilizando la versión más reciente de la aplicación para garantizar una comunicación fluida y sin interrupciones.

Las novedades más interesantes

Estas son las principales novedades de WhatsApp que llegan en 2024.

Formato de texto

Los usuarios ya pueden seguir ciertos pasos para aplicar diferentes formatos de texto, como listas numeradas, listas sin numerar, bloques de código o citas textuales. A continuación, detallamos cómo lograr cada uno de estos formatos:

Para crear una lista numerada, se debe preceder cada ítem con un número seguido de un punto y un espacio, seguido de la frase o palabra correspondiente.

Por otro lado, para generar una lista sin numerar, se emplea un guion seguido de un espacio antes de cada ítem, seguido de la frase o palabra deseada.

Para destacar un bloque de código, se debe encerrar la frase o palabra entre comillas simples o invertidas.

En cuanto a las citas textuales, se utiliza el símbolo mayor que (>) seguido de un espacio antes de la frase o palabra que se desea citar.

En relación con otros formatos como cursivas, negritas, tachados o monoespacio, se siguen estas pautas:

Para escribir texto en cursiva, se coloca un guion bajo (_) antes y después del texto deseado.

Para resaltar un texto en negrita, se utilizan asteriscos (*) antes y después del texto que se desea destacar.

Para tachar un texto, se emplean virgulillas (~) antes y después del texto que se quiere tachar.

Finalmente, para mostrar un texto en formato monoespacio, se utilizan tres comillas invertidas (`) antes y después del texto que se quiere mostrar en este formato.

Eventos planificados

Una de las novedades más sorprendentes es la posibilidad de fijar eventos planificados dentro de la sección de información de un grupo o comunidad. Este cambio, que ha estado en desarrollo durante algún tiempo, facilitará que todos los miembros del grupo tengan acceso a la información más relevante y a los eventos programados que afecten a todos. De esta manera, se brinda una herramienta útil para coordinar actividades y mantener a todos los integrantes del grupo informados sobre los próximos eventos.

Fotos de perfil

Una de las últimas actualizaciones de WhatsApp incluye una función de seguridad que bloquea las capturas de pantalla de las fotos de perfil de otros usuarios. Esta función, descubierta en la última versión beta para Android 2.24.4.25 por WABetaInfo, busca proteger la privacidad de los usuarios al evitar que otros puedan tomar capturas de pantalla de sus fotos de perfil sin su consentimiento.

Hace cinco años, WhatsApp eliminó la opción de guardar fotos de perfil de otros usuarios como medida de seguridad para proteger la privacidad de los usuarios. Sin embargo, el hecho de que aún se puedan hacer capturas de pantalla de las fotos de perfil ha llevado a la implementación de esta nueva función. Ahora, al intentar capturar una foto de perfil, la aplicación mostrará una notificación indicando que la acción ha sido bloqueada debido a las restricciones de la aplicación.

Esta característica ya está disponible para algunos probadores beta que instalan las últimas actualizaciones de WhatsApp beta para Android desde Google Play Store, y se espera que llegue a más usuarios en las próximas semanas.