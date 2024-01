Una española explica cuánto le quitan de su nómina en Alemania para tener médico garantizado

Alba, una española que reside en Alemania, comparte sus experiencias sobre la vida en el país en su cuenta de TikTok. Recientemente, al responder a una seguidora que preguntó sobre el sistema de salud en España, Alba señaló que en su opinión, la Sanidad en España está muy bien. Posteriormente, enumeró algunas anécdotas relacionadas con el sistema médico alemán, como la vez que, al visitar al médico con fiebre alta, le recomendaran beber mucho té, o la restricción para acceder a un fisioterapeuta a menos que el médico de cabecera lo recete.

Así funciona la sanidad en Alemania

Asimismo, menciona que en Alemania la fisioterapia está cubierta hasta cierto punto por el seguro médico, y detalla que seis sesiones le costaron 25 euros, mientras que con un fisioterapeuta privado, el coste fue de 300 euros. Además, destaca que en España, cada vez que acudes a la farmacia con una receta médica, debes pagar al menos 5 euros, independientemente de si se trata de paracetamol o una crema para una infección en la piel.

Alba también ha hablado sobre los horarios de los médicos en Alemania, mencionando que la mayoría atiende de 8:00 a 12:00, algunos abren por las tardes entre las 15:00 y las 16:00 horas, y cierran a las 18:00, pero no todos los días. Además, señala que en Alemania no existen ambulatorios, sino que los médicos tienen consultas externas en pisos.

En cuanto al sistema de salud en Alemania, explica que no hay Seguridad Social como tal, y cada persona está obligada a tener un seguro médico público, cuyo coste se descuenta directamente de la nómina en función del salario. Alba paga entre 260 y 270 euros al mes por su seguro. También menciona que, en caso de no necesitar atención médica durante el año, se puede recibir un reembolso parcial o total. Además, en caso de hospitalización, se cobra una tarifa de 10 euros por noche con un límite de 280 euros al mes.

Por otro lado, la joven comenta que en Alemania hay que pagar por los análisis de vitamina D, a diferencia de España, donde es gratuito. Y, por último, señala que en los hospitales alemanes está prohibido que los familiares se queden a dormir, salvo en casos de niños menores de 7 u 8 años.

Los comentarios de los usuarios en la red social no e han hecho esperar: «yo solo digo que nos quejamos del sistema sanitario de España hasta que nos vamos fuera y vemos lo que hay por ahí, en Países Bajos es igual»; «Pues yo preferiría pagar 270€ al mes que 700€ que me quitan de la nómina para no ir nunca»; «Es que la gente no es consciente de lo bien preparados y lo que llegamos a estudiar en España, que el problema está en que falta gente».

En Alemania, el sistema de financiación de la sanidad se basa en el seguro médico, que es obligatorio para todas las personas que residen legalmente en el país. Este sistema único en Europa consta de dos componentes principales: el seguro médico obligatorio (GKV) y el seguro médico privado (PKV). Aproximadamente el 90% de la población, alrededor de 74 millones de personas, están aseguradas en cerca de 100 aseguradoras médicas oficiales, mientras que alrededor de nueve millones cuentan con un seguro médico privado.

La obligatoriedad del seguro médico en Alemania se fundamenta en un pacto social que busca garantizar que ningún ciudadano quede desprotegido en caso de enfermedad. Dado que los costos de los tratamientos médicos pueden superar rápidamente los recursos económicos individuales, todos los residentes en Alemania deben tener un seguro médico. La elección de la aseguradora es libre para los ciudadanos.

Ir al médico en el extranjero

En el caso de estancias temporales en países de la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo y Suiza, con duración inferior a tres meses, tienes derecho a la cobertura sanitaria pública del país. Para acceder a esta cobertura, es necesario llevar la tarjeta sanitaria europea, proporcionada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, y presentarla junto con un documento de identificación.

Es importante buscar atención médica en profesionales del sistema de seguro médico obligatorio durante estos desplazamientos, ya que la Tarjeta Sanitaria Europea no cubre prestaciones sanitarias privadas. Además, esta tarjeta no es válida si el motivo del viaje a otro país es recibir un tratamiento médico específico.

Al planificar un viaje fuera de la Unión Europea o el Espacio Económico Europeo, es crucial verificar si el país de destino tiene un convenio bilateral con España que incluya la atención sanitaria. En caso de existir tal acuerdo, se garantiza al viajero la misma asistencia médica que a los ciudadanos locales con derecho a la atención sanitaria pública.

Es esencial destacar que en países que imponen tasas o tarifas adicionales, estas deben ser abonadas por el viajero, sin posibilidad de reembolso.