Descubre qué pasó tal día como hoy, el 6 de marzo: ¿Quién nació? ¿Quién murió? ¿Qué se celebra? Efemérides del día 6 de marzo de 2019.

Tal día como hoy, 6 marzo de 1899, comienza a venderse la aspirina, creada por el Dr. Felix Hoffmann y comercializada por la empresa alemana Bayer, que se acabará convirtiendo en uno de los fármacos más vendidos en el mundo, para tratar enfermedades cardíacas, la hipertensión y otras enfermedades.

Años más tarde, 6 marzo de 1927, nace en Aracataca (Colombia), el escritor Gabriel García Márquez, que fue nombrado Premio Nobel en 1982. Su obra más conocida tal vez sea “Cien años de soledad“. ¿Quieres saber más? Descubre qué pasó el 6 de marzo.

¿Qué pasó el 6 de marzo?

En España

1862: se incendia el Alcázar de Segovia, sede de la Academia de Artillería durante el reinado de Carlos III.

1902: en Madrid, se legaliza oficialmente el Real Madrid Club de Fútbol, nacido a finales de 1900.

1920: en la Biblioteca Nacional (Madrid) se inaugura la Sala de Cervantes.

1926: en Barcelona se disuelve por real orden la Junta del Colegio de Abogados y se nombra una nueva.

1929: desde el Teatro Español de Madrid se transmite por primera vez por radio un estreno teatral, el de la obra Las hogueras de San Juan (de Juan Ignacio Luca de Tena).

1929: en Madrid se inaugura la línea del metropolitano Cuatro Caminos-Tetuán.

1938: en Cartagena, la escuadra republicana hunde el buque de guerra del bando franquista Baleares. En el naufragio perecen 788 hombres de su tripulación.

1961: en la revista de historietas española Tiovivo se publica la primera página de 13, Rue del Percebe.

1972: en Barcelona, tiene lugar una explosión en un edificio (en calle Capitán Arenas esquina Santa Amelia) que causa la muerte a 19 personas. Inicialmente se atribuyó a un escape de gas natural, pero posteriores informes del Colegio Oficial de Ingenieros de Barcelona lo desmintieron.

2002: el Real Club Deportivo de la Coruña gana la Copa del Rey el día del centenario al Real Madrid.

En el mundo

1831: en el Teatro Carcano de Milán (Italia) se estrena la ópera La sonnambula, de Vincenzo Bellini.

1834: en La Habana (Cuba) queda oficialmente constituida la Academia Cubana de Literatura.

1836: en Texas termina el sitio de El Álamo, cercado por 1400 soldados mexicanos. Mueren los 187 voluntarios texanos, entre ellos Davy Crockett y el coronel Jim Bowie.

1853: en Venecia se estrena la ópera La Traviata, de Giuseppe Verdi.

1899: en Alemania, la empresa farmacéutica Bayer registra la aspirina como marca registrada.

1934: en Reino Unido, el Partido Laborista vence por primera vez en las elecciones generales.

1957: Ghana se independiza del Imperio británico.

1957: Israel retira sus tropas de la Península del Sinaí.

1970: en el Reino Unido, The Beatles publican su penúltimo sencillo, Let It Be.

1983: en Alemania, Helmut Kohl y su partido recuperan el poder.

1986: último avistamiento del cometa Halley en las cercanías de la órbita de la Tierra; se calcula que la siguiente visita sea en el año 2061.

1987: el transbordador británico Herald of Free Enterprise se hunde en las aguas de Bélgica; 193 pasajeros perecen.

2000: Sale a la venta la PS2

¿Quién nació el 6 de marzo?

En España

1881: María Blanchard, pintora.

1891: Victoria Kent, política y activista.

1904: José Antonio Aguirre, político.

1930: Fernando Quiñones, escritor.

1936: Angelino Fons, guionista y cineasta.

1939: Margarita de Borbón, aristócrata.

1959: Lobo Carrasco, futbolista profesional.

1964: Sandro Rosell i Feliu, presidente del Fútbol Club Barcelona.

1969: Álvaro Fernández Armero, cineasta.

1977: Paquillo Fernández, corredor de marcha.

1988: Paloma Bloyd, actriz.

1990: Clara Lago, actriz

En el mundo

1905: Bob Wills, cantante y actor estadounidense.

1906: Lou Costello, actor estadounidense.

1917: Will Eisner, historietista y novelista gráfico estadounidense.

1917: Frankie Howerd, actor británico.

1925: Wes Montgomery, guitarrista estadounidense de jazz.

1927: Gabriel García Márquez, escritor colombiano, premio nobel de literatura en 1982.

1944: Kiri Te Kanawa, soprano neozelandesa.

1946: David Gilmour, guitarrista británico, de la banda Pink Floyd.

1944: Mary Wilson, cantante estadounidense, de la banda The Supremes.

1947: Rob Reiner, actor y cineasta estadounidense.

1959: Tom Arnold, actor, guionista y cómico estadounidense.

1972: Shaquille O’Neal, baloncestista estadounidense.

1981: Ellen Muth, actriz estadounidense.

1987: Kevin-Prince Boateng, futbolista ghanés.

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 6 de marzo?

Piscis

¿Quién murió el 6 de marzo?

En España

1870: José Rodríguez Losada, relojero español.

1924: Augusto Font Carreras, arquitecto.

1938: Pachín de Melás, escritor.

1989: Agustín Millares Sall, poeta.

2007: José Luis Coll, humorista

2012: Marquitos, futbolista.

En el mundo

1888: Louisa May Alcott, novelista estadounidense.

1964: Edward Van Sloan, actor estadounidense.

1964: Pablo I, aristócrata griego, rey entre 1947 y 1964.

1965: Margaret Dumont, actriz estadounidense.

1982: Ayn Rand, novelista y filósofa estadounidense de origen ruso.

1983: Cathy Berberian, cantante y compositora estadounidense.

1986: Georgia O’Keeffe, artista estadounidense.

2004: Frances Dee, actriz estadounidense.

2005: Teresa Wright, actriz estadounidense.

2013: Alvin Lee, guitarrista británico, de la banda Ten Years After.

2016: Nancy Reagan, mujer estadounidense, viuda del presidente Ronald Reagan.

¿Qué se celebra el 6 de marzo?

Día Europeo de la Logopedia

Día del biscuit (bisquet)