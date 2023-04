Dos españolas revelan la asquerosa costumbre que es extremadamente común en Estados Unidos

La asquerosa costumbre que es muy común en Estados Unidos ha sido revelada por dos españolas en las redes sociales. Llegar a un país nuevo puede tener sus más y sus menos, en especial cuando te imaginas que conoces la cultura del lugar, aunque en realidad quizás no es así. No es lo mismo ver alguna película sobre el lugar que vivir en él. Tal como han demostrado estas españolas, hay costumbres que no aparecen en la pequeña o gran pantalla y son muy comunes, tanto que nos pueden sorprender o incluso asustar, como este caso.

La asquerosa costumbre muy común en Estados Unidos

La realidad de vivir en Estados Unidos es que es un país que nada tiene de idílico, sino más bien todo lo contrario. Además de tener un ritmo de vida que puede llegar a ser trepidante en muchos sentidos, el dinero lo es todo y la mala salud, forma parte del día a día. Los hábitos saludables brillan por su ausencia.

Empezando por la costumbre de empezar el día con refrescos con gas, grandes cantidades de azúcar que se mezclan con todo lo que ganan y que estará haciendo mucho daño a su salud. Además de beber litros y litros de refrescos también quizás como consecuencia de ellos, son también expertos en eructos.

Una persona puede eructar en casi cualquier momento del día, no está considerado como algo malo, sino más bien todo lo contrario, es algo habitual que denota buena salud, como un estornudo. Una costumbre que se suma a otros elementos que acabarán siendo los que llamen la atención de estas jóvenes y sus seguidores.

Salir de casa en pijama o con las zapatillas es algo más que habitual. No invierten tiempo en arreglarse para salir a comprar o hacerse un café, sino más bien todo lo contrario. Son los amantes de la comodidad llevada hasta el extremo más absoluto de la mano de su estilo de vida.

Estas dos estudiantes han hecho realidad el sueño de su vida, y se han encontrado con una auténtica pesadilla. No todo es como en las películas, sino más bien todo lo contrario, hay algunos detalles que solo descubren cuando están en el propio país y les demuestra que los americanos no son tan idílicos como parece, tienen costumbres un tanto extrañas.