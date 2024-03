Dile adiós a los anuncios en tu Smart TV: el truco más útil

Podrás poner en práctica este truco de lo más útil para acabar con los anuncios en tu Smart TV. Se acabaron determinadas molestias a la hora de ver nuestros programas favoritos a partir de ahora, podrás hacerlo de la mejor manera posible con una serie de elementos que son fundamentales.

Dejando atrás todo lo que necesitamos para ver la televisión de una forma totalmente nueva, podrás eliminar los anuncios que tanto molestan y, sobre todo, te hacen perder tiempo de una forma sencilla y rápida. No necesitas ser experto en tecnología para eliminar los anuncios en tu Smart TV.

El truco más útil para ver tu Smart TV

Estamos muy acostumbrados a ver nuestra Smart TV por lo que podemos conectarla directamente con las aplicaciones más deseadas y poder seguir una serie de elementos que son fundamentales. Esta conectividad tiene sus beneficios, pero también puede tener sus problemas.

Uno de los más significativos es el hecho de que determinadas aplicaciones, llegan con anuncios. Un problema que hace que invirtamos tiempo de más en esa capacidad para poder seguir viendo una serie de elementos que son claves y que quizás acaben siendo determinantes.

Estos anuncios que suelen llegar en el peor momento posible, cuando está más interesante la serie o la película es cuando suelen aparecer estos molestos anuncios. Podemos eliminarlos por completo con un sencillo truco que lo cambiará todo y hará realidad algunos pequeños elementos que son fundamentales.

Poder ver nuestra Smart TV sin anuncios de ningún tipo es fundamental y especialmente en estos tiempos en los que se necesita conseguir un elemento que puede acabar siendo lo que marque la diferencia. Hay un pequeño truco que impide generar anuncios y que quizás no conozcamos.

Lo mejor de este truco es que no nos costará dinero, solo tendremos que invertir un poco más de tiempo en ello. Haciendo algo que nos hará ver la televisión de otra manera. Esta Smart TV que en teoría debe hacernos la vida más sencilla, quizás nos la consiga hacer de una forma diferente, de la mano de este tipo de elemento que cambiará para siempre la manera de ver la televisión. No solo será una visión inteligente de la televisión, sino que además conseguiremos una visión sin necesidad de anuncios que seguramente no nos interesen. Este truco realmente te cambiará la vida y te ayudará a entender un poco mejor una forma de ver tu Smart TV.

Truco para dejar de ver los anuncios en tu Smart TV

Una de las formas para dejar de ver los anuncios en tu Smart TV es cambiar la DNS de la conexión. No requiere que llames a un técnico, lo puedes hacer fácilmente desde casa sin esforzarte demasiado, solo con algunos pequeños trucos que pueden ser fundamentales. Para hacerlo seguimos estos pasos:

Accedemos a la configuración de red de nuestro Smart TV. En general, sea cual sea la marca o el modelo de tu televisión, debe tener un menú de configuración o ajustes en el que puedas acceder a esta red. Allí buscamos la opción de configuración de red y seleccionamos la opción para cambiar los ajustes de red. El wifi es el que nos puede dar problemas para poder acceder a este elemento que necesitamos. A través de la sección de configuración de red, encontraremos la opción que buscamos de configurar el servidor DNS. Seleccionamos esta opción. Cambiaremos el servidor DNS por defecto por el servidor DNS propio. Lo podemos encontrar tal y como vemos que puede ofrecernos servicios como AdGuard Solo nos quedará guardar los cambios y reiniciar nuestra Smart TV.

Podremos comprobar como los anuncios desaparecen por completo y empezamos a ver una novedad importante que quizás nos hará la vida mucho más sencilla. Es una forma de conseguir aquello que deseamos, una nueva manera de hacer realidad esta Smart TV.

El servidor DNS es uno de los trucos, pero no el único, también puedes hacerte con otros métodos, como restablecer la configuración original de tu Smart TV. De esta manera conseguirás que todo vuelva a su sitio y algo que quizás hasta la fecha no tenías presente sea una realidad.

Si te fijas ya no aparecerán los molestos anuncios que se generan a través de una navegación o de nuestros propios rastros en internet. Podrás ver la televisión de otra forma sin tener que parar en el mejor momento de la serie o película. Hoy en día también depende de los servicios contratados, las opciones premium de cualquier canal de Streaming ya permite eliminar los anuncios. Eso sí, pagando un poco más por conseguir que este proceso acabe siendo una realidad.

Pone en práctica este truco y verás como todo encaja a las mil maravillas de la mano de este sencillo truco que te servirá para descubrir otra forma de ver tu SmartTV.