Significado y origen del día de la marmota: ¿Por qué se celebra?

Cada año, cuando llega el 2 de febrero, todo Estados Unidos fija su mirada en una pequeña marmota de nombre Phil. Es en este día cuando se celebra el tradicional Día de la Marmota que aunque es uno de los días más destacados en todo el invierno estadounidense, lo cierto es que tiene un origen europeo ya que además se relaciona también con la celebración de la Candelaria. Descubramos a continuación, el significado y origen del día de la marmota y por qué se celebra.

Origen y significado del Día de la Marmota

La tradición, que se celebra en Estados Unidos y Canadá principalmente, marca que es en este día, cuando la marmota se despierta de su letargo invernal, y sale por fin de su madriguera. Si el cielo está nublado, no verá su sombra y eso significa que el invierno terminará pronto. Si, por el contrario, el cielo está despejado, tendrá miedo al ver su sombra. Por lo tanto, volverá a esconderse en su madriguera y, lamentablemente, esto indica que el invierno durará seis semanas más.

El Día de la Marmota es una tradición exclusivamente estadounidense, pero sus raíces provienen del otro lado del Atlántico.

El hecho de que se celebre el 2 de febrero se remonta a la antigua celebración cristiana del Día de la Candelaria , el punto medio entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera, donde el clero bendecía y distribuía las velas necesarias para el invierno. Alemania agregó algo extra a estas festividades: usaron un erizo para predecir el clima y dijeron que si el erizo veía su sombra, soportarían seis semanas más de mal tiempo.

Entre 1725 y 1775, una gran cantidad de alemanes llegaron a los Estados Unidos y muchos de ellos se establecieron en Pensilvania . Mantuvieron su tradición de la Candelaria, reemplazando el erizo por una marmota, que abundaban en la zona.

El periódico de Pensilvania Punxsutawney Spirit publicó una historia sobre las festividades de la marmota en 1886 y, al año siguiente, la ciudad abrazó la celebración y celebró el primer Día de la Marmota en Gobbler’s Knob. El editor del periódico (que pertenecía a un grupo de cazadores de marmotas) declaró que Phil, la marmota de Punxsutawney, era el único roedor del país que pronosticaba el clima.

Pero, ¿por qué emerge realmente la marmota? Los animales entran en hibernación a fines del otoño y se asoman en febrero para buscar pareja antes de volver a enterrarse bajo tierra. Están completamente despiertos en marzo.

Las marmotas del Día de la Marmota

No es para nada una tradición basada en la ciencia, pero sí en la creencia y el folklore. De hecho, es un día bastante popular hasta el punto de que al margen de Phil, existen varias marmotas que se han hecho famosas, ya que son observadas año tras año en varios puntos del continente americano. Por ejemplo, en Canadá, la marmota Sam de Nueva Escocia es la primera en salir de la madriguera cuando llega febrero por lo que es la primera entregar su pronóstico e incluso se hace un seguimiento en las noticias de sus movimientos en el día de hoy. Luego están, Willie en Ontario, Wyn en Winnipeg y Fred en Quebec que hacen su pronóstico a la vez. Con toda esta expectación y con la observación de varias marmotas a la vez, sucede muy a menudo que los observadores no pueden llegar a un consenso. Dado que el hecho de que la marmota vea su sombra o no depende de las condiciones climáticas sobre su madriguera, cada una ubicada en una ubicación diferente, es normal que las predicciones varíen.

Sin embargo, como decimos, la más famosa de las marmotas es Phil de Punxsutawney, Pensilvania. El hecho de que la conozcamos, proviene de la película estadounidense Groundhog Day, estrenada en 1993 y que en España conocemos como Atrapado en el tiempo. En este film se menciona que la marmota Phil es inmortal porque nació en el siglo XIX. Mantendría su inmortalidad por el hecho de que un grupo de hombres vestidos con ropas negras y sombreros de copa la alimenta y la mima.

La película sobre el Día de la Marmota

Ya hemos mencionado antes Atrapado en el tiempo, que es la película de 1993 sobre el Día de la Marmota y que si bien tuvo bastante éxito en su día, con el tiempo, se ha convertido en una especie de película de culto. En ella, Bill Murray encarna a un reportero que debe cubrir precisamente la noticia sobre el día de la marmota, pero su vida cambia por completo cuando se da cuenta que se encuentra viviendo una y otra vez el mismo día, y es precisamente el del Día de la Marmota.

Pero este día no es la única en la que este día es mencionado; de hecho, esta fiesta está tan profundamente arraigada en el imaginario colectivo estadounidense, que a menudo se menciona en otras muchas películas, dibujos animados y series de televisión como en la serie animada de Winnie The Pooh o en la serie adolescente The OC.