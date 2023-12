Descubrimiento científico revela el misterio de la aparición de un mar en el desierto de Irak

Aunque parezca imposible, como un milagro hecho realidad, ha surgido un mar en pleno desierto de Irak, y los científicos están investigando las causas detrás de este fenómeno llamativo. Muchos atribuyen la aparición de fenómenos antes inimaginables al cambio climático. Ahora, los habitantes de Irak pueden contemplar desde el cielo este mar que ha emergido en el corazón del desierto, una hazaña realmente extraordinaria.

Bahr Al-Najaf / Najaf Sea

A historical marsh-like depression reservoir lake, 5 km west of Najaf city.

Greatly shrunk over the years since 1887 for natural & cultivation reasons.

Covers now an area of approximately 360 sq kilometres.#iraqesque pic.twitter.com/9CNwqkNoBx

— #IRAQesque (@Iraqesque) January 23, 2018