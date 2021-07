La amistad es una de las mejores cosas que tenemos en la vida. Nos acompañan, nos hacen reír y llorar, nos dan la vida, y están con nosotros en los momentos duros y felices. Así que hoy puedes demostrar tu amistad con estas 13 frases para tus colegas.

No se sentirán solos y las podrás compartir con ellos las veces que quieras. Acuérdate de llamarles y hablar con ellos, la amistad debe cultivarse.

Un buen amigo es una conexión a la vida, un lazo hacia el pasado, un camino al futuro, la llave a la salud en un mundo totalmente insano. Lois Wyse

No quedes con una amiga para matar el tiempo; quedad para vivir las mejores horas de vuestras vidas. 13 frases para tus colegas

Las personas son como las ventanas con vidrieras: a la luz del sol brillan y relucen, pero en la oscuridad sólo son bellas si algo en su interior las ilumina. Elisabeth Kübler-Ross

Aprecio al amigo que me tiene en su agenda para recordarme, pero estimo mucho más ese amigo que no necesita de una libreta para no olvidarme

Dos personas no pueden ser amigas por mucho tiempo si no se pueden perdonar sus pequeños errores. Jean de la Bruyère

Un amigo verdadero lo reconoces enseguida, te hace estallar a reír incluso cuando no quieres, si te pregunta cómo estás disuelve también el pensamiento más triste y, es suficiente estar en su compañía para sentirse especiales. ¡Este es un verdadero amigo, aquel que transforma tu vida, en una vida especial! Stephen Littleword

Pasear y charlar, tomar una copa, hacer un viaje… Tantos placeres que se disfrutan doblemente junto a tus amigos.

No hay buenos amigos ni malos amigos, sólo personas con las que uno quiere estar, necesita estar; gente que ha construido su casa en nuestro corazón. Stephen King

Cada nuevo amigo es un pedazo reconquistado de nosotros mismos. Friedrich Hebbel

Cosa dulce es un amigo verdadero; bucea en el fondo de nuestro corazón inquiriendo nuestras necesidades. No ahorra el tener que descubrirlas por nosotros mismos.

No camines detrás de mí, puedo no guiarte. No andes delante de mí, puedo no seguirte. Simplemente camina a mi lado y sé mi amigo. Albert Camus

Al final no recordaremos las palabras de nuestros enemigos sino el silencio de nuestros amigos. Martin Luther King

Tómate tiempo en escoger un amigo, pero sé más lento aún en cambiarlo. Benjamin Franklin