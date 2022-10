Tomar café es algo que hacemos a diario. Muchas personas de hecho no pueden llevar su día a día si no es gracias a la cafeína, y aunque esta bebida no falta nunca en nuestro desayuno, también es bastante común tomarse un café después de haber comido. Algo que tal vez no es muy recomendable especialmente si nuestro menú se basa en dos alimentos muy concretos. Descubramos a continuación, el curioso motivo por el que no deberías tomar café después de comer carne o pescado.

Por qué no tomar café después de comer carne o pescado

Puede que el hecho de que no se recomiende tomar café tras comer carne o pescado sea algo que no le guste a todo el mundo, especialmente a los más cafeteros, pero lo cierto es que existe un motivo de peso que tiene que ver además con el ingrediente por el que en realidad tomamos tanto café.

La cafeína es el principal componente del café. Una sustancia alcaloide que pertenece al grupo de las xantinas y que aumenta las posibilidades de concentración y memoria. Es muy buena para los deportistas, porque inmediatamente pone a disposición grandes reservas de azúcares que pueden ser utilizados en el deporte. Es rica en taninos y polifenoles, que son buenos para el organismo, y también ayuda a las células del hígado.

Y sin embargo hay algo que debemos saber y que es de hecho, el café nunca debe consumirse en algunas circunstancias. En concreto, después de almorzar o cenar con alimentos que contengan hierro, es mejor evitar el café. De hecho, los taninos limitan la absorción intestinal a nivel de hierro, por lo que no absorberíamos el hierro, que en cambio es muy bueno para nosotros. El hierro está contenido precisamente en alimentos como la carne y el pescado y de ahí que se recomiende no tomar nada de café después de comerlos.

Cuándo es necesario evitar tomar café

¿Hay otros momentos en los que debemos evitar el café? Definitivamente sí: mejor evitarlo, por sus excitantes habilidades, antes de irnos a dormir. Por otro lado las mujeres embarazadas es mejor que lo eviten también (o que reduzcan su consumo al máximo o de hecho, no sobrepasar los 200 mg de cafeína) así como aquellas personas que sufren de problemas cardíacos.

Por último también mejor evitarlo en ayunas, si no queremos sufrir de acidez. Mejor, siempre y en todo caso, evitarlo más allá de las dosis recomendadas.