¡Cuidado! La bebida que nunca debes darle a los niños cuando viajan en avión

Cualquier persona con niños sabrá que viajar con ellos en avión puede ser una experiencia impredecible, especialmente si tus hijos no están de buen humor. Afortunadamente, los asistentes de vuelo y expertos en viajes, suelen estar disponibles para compartir trucos útiles para volar con niños, y uno de los más recientes revelado en redes sociales tiene que ver con lo que beben los pequeños durante el vuelo y en aconsejar qué bebida no debes darle nunca a los niños cuando viajan en avión.

La bebida que nunca dar a los niños en el avión

Los expertos en viajes Mark y Jocelyn Wolters, que han viajado por el mundo con sus hijos durante 16 años, explicaron al periódico británico The Sun que en sus muchos años de vuelos con los niños, aprendieron que de todas las bebidas que les han podido dar, la que debemos evitar a toda costa es el jugo de naranja.

Explicaron que «los niños se molestan en un avión porque están deshidratados, por lo que es importante mantenerlos hidratados», antes de agregar, «pero hay que decir no al jugo de naranja y las bebidas gaseosas porque pueden causar deshidratación».

Eso no quiere decir sin embargo, que el jugo de naranja no proporcione hidratación. De hecho, un estudio publicado en el Journal of Nutrition and Health Sciences en 2020 descubrió que beber jugo de naranja 100 % natural contribuía a la hidratación tanto como el agua.

La Dra. Dawn Emerson, profesora asistente de la Universidad de Kansas quien estuvo al frente de la investigación, declaró: «El estudio mostró que las personas que consumían jugo de naranja 100 % estaban hidratadas tan bien como los participantes que consumían una bebida deportiva o agua».

Es importante señalar que el estudio solo analizó adultos y no niños. De todos modos, es posible que descubras que cambiar al agua potable parece ser la mejor opción cuando se trata de dar una bebida a los niños en el avión, los hidratarás y estarán más tranquilos.

Y en el caso de que se nieguen a beber agua, intenta diluir su jugo con agua o pregunta si es posible que os sirvan en el avión un jugo recién exprimido en lugar de uno con ingredientes agregados.

No bebas tampoco café en el avión

En cuanto a los adultos, también hay algunas bebidas que quizás desees evitar durante tu vuelo. De hecho, una azafata reveló hace poco en redes sociales que lo mejor que podemos beber en el avión serán bebidas en lata o embotelladas ya que todo aquello que venga de los tanques de agua que se llevan en los aviones no siempre puede garantizar que esté limpio. De hecho confesó que esos tanques «nunca se limpian» y que están «asquerosos».