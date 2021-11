La Unión Europea tiene la intención de lograr la neutralidad de carbono o cero emisiones netas para 2050, pero ¿qué es exactamente ese «cero neto» del que tanto se habla ahora? ¿Y en qué se diferencia con las «cero emisiones» en la lucha contra el cambio climático?.

¿Cuál es la diferencia entre «cero neto» y cero emisiones en la lucha contra el cambio climático?

Como confirma el último informe elaborado por científicos del Grupo Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC), el calentamiento global que vivimos tiene un origen antropogénico, es decir, es provocado por actividades humanas. Específicamente, las emisiones de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono ( CO2 ), el metano y otros catalizan el cambio climático. Para evitar los efectos más catastróficos del clima «enloquecido» por nosotros, los expertos indican que debemos contener el aumento de temperatura promedio dentro de 1,5 ° C en comparación con la era preindustrial. Actualmente estamos en 1,2 ° C y si no tomamos medidas inmediatas y drásticas contra las emisiones de estos gases no solo superaremos este umbral, sino que para el 2100 corremos el riesgo de alcanzar un aumento de 2,7 ° C , como se destaca en la nueva Estudio de Climate Action Tracker (CAT) presentado en la COP26. Por ello, para combatir el calentamiento es necesario reducir de forma inmediata y drástica las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero, con el objetivo de alcanzar lo antes posible las emisiones netas cero, la denominada » Net Zero » – o neutralidad carbono / clima – de la que a menudo se suele hablar Pero, ¿de qué se trata exactamente?

Qué son las emisiones cero neto

En primer lugar, se debe enfatizar que los términos emisiones cero netas, cero neto o neutralidad de carbono no significan cero emisiones en absoluto. De hecho, eliminar por completo las emisiones de compuestos de carbono, como el dióxido de carbono y el metano, entre los principales gases de efecto invernadero, es prácticamente imposible . Pero las emisiones se pueden reducir y compensar hasta que se alcancen las emisiones netas cero antes mencionadas, una especie de equilibrio entre los gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera y los capturados o «secuestrados». Según lo especificado por el Parlamento Europeo en un comunicado de prensa, la neutralidad de carbono consiste en lograr un equilibrio «entre las emisiones y la absorción de carbono». «Cuando se elimina el dióxido de carbono de la atmósfera – continúa la declaración – hablamos de secuestro o inmovilización de carbono. Para lograr este objetivo, la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) deberá ser contrarrestada por la absorción de emisiones de carbono».

¿Y cómo compensamos y equilibramos las emisiones que inevitablemente seguirán existiendo? En primer lugar, explotando cada vez más energías renovables (eólica, solar, hidroeléctrica, geotérmica, movimiento de las olas, etc.) o la energía nuclear de última generación cuando esté disponible, en segundo lugar, capturando el carbono ya presente en la atmósfera. De hecho, hay que tener en cuenta que el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero se acumulan día tras día en la atmósfera, y es precisamente esta «capucha» la que desencadena el cambio climático.

La importancia de proteger los ecosistemas

Alcanzar la neutralidad de carbono o emisiones netas cero significa no añadir más carbono al ya presente, dado que este elemento, según los cálculos de los expertos, permanece en la atmósfera entre 300 y mil años. Desafortunadamente, no existen métodos eficientes hechos por el hombre para capturar el carbono atmosférico, pero tenemos sumideros naturales como bosques , océanos y suelo.

Según lo especificado por el Parlamento Europeo, estos pozos naturales tienen la capacidad de secuestrar hasta 11 Gigatoneladas de CO2 por año ; sin embargo, en 2019, las emisiones globales de dióxido de carbono fueron más de tres veces más altas que esta capacidad de «almacenamiento», o iguales a 38 Gigatoneladas . Es por ello que para mejorar la capacidad de absorción de las emisiones residuales es fundamental proteger los bosques, regenerar los destruidos, plantar nuevos árboles y combatir los incendios (que liberan una gran cantidad de CO2). Pero hay que recortar las emisiones de CO2 ahora, porque no hay más tiempo, como lo demuestra el Reloj Climático.

El reloj climático

Como señala Climate Action Tracker , aunque varios países presentes en la COP26 han realizado acuerdos importantes para lograr la neutralidad de carbono a mediados de siglo o poco después (EE. UU. Y UE en 2050 , China y Rusia 2060 , India 2070), el problema es que nadie se ha comprometido a reducir drásticamente e inmediatamente las llamadas » contribuciones determinadas a nivel nacional » o NDC , o emisiones a corto plazo, para 2030. Según el informe de CAT, incluso si alcanzamos la neutralidad de carbono para 2050, si continuamos contaminando fuertemente en la próxima década, no solo superaremos pronto los 1,5 ° C de calentamiento, sino que alcanzaremos en 2100 los 2,4 ° C o incluso los 2,7 ° C, con consecuencias catastróficas para el medio ambiente y la humanidad. Por último, hay que tener en cuenta que la UE considera neutralidad de carbono aquello que involucra a todos los gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera, incluidos el metano y el óxido nitroso, mientras que China solo el CO2, por lo que aún queda mucho por trabajar en acuerdos.