La costumbre alemana cuando pagan la cuenta que tiene que llegar ya a España

Hay una costumbre alemana que tiene que llegar a España, hace referencia a la forma de pagar la cuenta que sería una auténtica revolución. El verano es la época del año en la que pasamos más tiempo fuera de casa y eso quiere decir que pasamos por bares y restaurantes a disfrutar del tiempo libre. Algo que puede acabar siendo lo que marque una diferencia importante en todos los sentidos. Especialmente en un país como Alemania, donde las cosas funcionan de forma muy diferente que aquí en España.

La mentalidad de los alemanes los ha llevado a crear un auténtico imperio. Gracias a un esfuerzo continuado y a una preparación que los ha convertido en el motor de Europa, están muy por encima de sus vecinos. No es de extrañar que atraigan cada vez más personas a su territorio. Determinadas áreas o profesionales son bienvenidos a un país que les recibe con los brazos abiertos y unas costumbres que desde fuera son difíciles de aplicar o de conocer. Existe también con este país cierto choque cultural que podemos ver en un vídeo viral que nos invita a reflexionar.

Alemania tiene una costumbre a la hora de pagar sorprendente

La potente economía alemana no sería, como es, sin unos alemanes que saben muy bien como generar y también guardar el dinero. No sirve de nada tener los sueldos más altos de Europa si no se pueden guardar o aplicar de una forma que consiga que la población viva como se merece.

Acorde con sus sueldos están los gastos. Algo que no pasa en España, estamos pagando de más por todo, empezando por unos impuestos que ahogan a las empresas y sirven para mantener un sistema público que se tambalea sobre sus cimientos. Los precios en nuestro país no se relacionan con los sueldos.

Ir al supermercado, pagar una nueva hipoteca o gastar casi lo mismo que invertimos en ella, sumando la luz y el gas. Unos precios por las nubes que hacen que a la hora de pagar tengamos clara una cosa. Cada uno paga lo suyo. Algo que quizás acabe chocando directamente con la manera de vivir y de pagar la cuenta que tienen los alemanes. Allí se paga de una manera diferente, unos precios y unas consumiciones que nada tienen que ver con las españolas.

Esta es la costumbre alemana a la hora de pagar la cuenta que puede llegar a España

En España todo el mundo se paga lo suyo, es decir, no nos responsabilizamos de aquel que intenta escapar de su cuenta. Nosotros pagamos lo que hemos consumido. No es lo mismo una simple ensalada verde que un chuletón o una copa de vino a un par de cervezas, cada euro cuenta.

Algo que no pasa en Alemania, allí la cuenta se divide por los que han ido a comer o a cenar o a tomar algo y se paga. No importa que te hayas tomado un agua con gas y el de al lado, una tapa de croquetas y una cerveza. Siguiendo la costumbre alemana, todo el mundo pagará lo mismo.

Este joven que vive en este país comparte el choque cultural que ha sufrido al conocer esta costumbre a la hora de pagar. Cuando él se disponía a pagar lo suyo le han indicado que debería esperar a que todos pidieran para pagar la parte proporcional de los que hay en la mesa. Algo que sorprende y que en España no entenderíamos.

Además, se ha quedado pensando con el hecho de que su hijo de 2 años también cuenta en la mesa, cuando a la hora de comer o de beber, las cantidades pueden ser insignificantes. Un menú infantil como mucho o un poco de picoteo del plato de sus padres es más que suficiente, aunque, tenga que pagar como uno más del grupo.

La rigidez a la hora de cumplir con unas normas que pueden ponernos los pelos de punta ha dejado a este recién llegado a este país en shock. Preguntando a las redes sociales qué pasaría si una costumbre así llegará a España. Lo cierto es que sería un auténtico caos y más de uno pensaría en hacerse el rico.

Pedirse el plato más caro de la carta, sabiendo que lo pagarán entre todos o ese vino que solo ha podido probar por los comentarios. Seguro que no seríamos como los alemanes que se moderen a la hora de comer y beber bien. En España tenemos tantas joyas gastronómicas que será imposible que repartamos lo que consumimos.

La mejor manera de salir de casa sin conflicto alguno con familiares y amigos es que cada uno acabe pagando lo suyo. Algo que quizás nos ahorre más de un disgusto, en Alemania las cosas funcionan de forma diferente.