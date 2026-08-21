El consejo de un socorrista de Cruz Roja ante un encuentro con medusas en el agua: «Hay que nadar pausadamente»

Este verano, la costa andaluza vuelve a situarse entre las zonas con mayor presencia de medusas. Cádiz y Málaga aparecen de forma habitual en los avisos, con menciones a lugares como Getares, en Algeciras, La Rada, en Estepona, y otros arenales de la Costa del Sol donde aumentan los avistamientos cuando sube la temperatura del agua. Granada también aparece entre las zonas señaladas, con Calahonda y otros puntos de su litoral. Por su parte, la Comunidad Valenciana concentra numerosos avisos, especialmente en playas de Alicante como Muchavista, San Juan, Dénia, Jávea y Benidorm.

En Valencia destacan la Malvarrosa, el Cabanyal, Cullera, Gandía y Oliva. En Murcia, el Mar Menor y La Manga figuran entre las zonas más vigiladas por la frecuencia de avistamientos. Mientras, en el norte, en Cantabria, Cruz Roja llegó a contabilizar más de un centenar de picaduras en un solo día, con avisos distribuidos por diferentes playas del litoral. Asimismo, las carabelas portuguesas provocaron en una sola jornada unas 120 picaduras en diferentes playas de San Sebastián, principalmente de carácter leve, según informaron fuentes municipales.

Cómo actuar si te encuentras con medusas en la playa

Miguel Ángel Sánchez Arrocha, responsable nacional de los dispositivos de riesgo previsible de Cruz Roja Española, explica que durante la temporada anterior se produjo «un aumento de asistencias sanitarias debido al contacto de las medusas con las personas» y señala que este verano existe una especial vigilancia ante la posibilidad de que vuelvan a repetirse episodios similares. Entre las causas que pueden contribuir a su aparición cita «el calentamiento del mar y la disminución de depredadores naturales», además de la contaminación y el exceso de nutrientes presentes en el agua. Todos estos factores pueden modificar el equilibrio del ecosistema marino y crear un entorno favorable para su proliferación.

Cuando se detecten ejemplares en el agua, hay que informar al personal de la playa para que pueda valorar la situación y adoptar las medidas correspondientes. Si el bañista ya se encuentra dentro del mar cuando observa una medusa, debe evitar los movimientos bruscos y tratar de alejarse de la zona con tranquilidad. «Ante un encuentro con medusas en el agua, hay que nadar pausadamente y salir sin movimientos bruscos», sentencia.

Picaduras

Ante una picadura, la recomendación inicial es acudir al personal de salvamento si la playa dispone de este servicio. A partir de ahí, Sánchez recuerda una indicación que puede resultar desconocida para muchos bañistas. «Debemos lavar la zona que ha estado en contacto con la medusa con agua de mar», explica. La razón es que el agua dulce puede producir el efecto contrario al deseado: «Activa las células urticantes que queden en contacto, aumentando el dolor, escozor e inflamación».

Tampoco se recomienda rascar ni frotar la zona afectada, aunque el picor sea intenso, porque este gesto puede activar las células urticantes que permanecen sobre la piel y, por ende, aumentar las molestias. El especialista también desaconseja algunos remedios caseros que todavía se suelen utilizar, y que Cruz Roja no recomienda: «No utilizar amoníaco ni alcohol, no aplicar vendajes a presión y, como norma general, no utilizar calor local en la zona afectada».

Si algunos restos de tentáculos permanecen adheridos a la piel, en ningún caso deben retirarse directamente con las manos. «Debemos quitarlos protegiendo nuestras manos con guantes y/o pinzas», indica, ya que esos fragmentos pueden continuar provocando reacciones urticantes durante un periodo de tiempo. Una vez retirados, puede aplicarse frío local de forma indirecta durante unos minutos para ayudar a reducir las molestias.

Otro aspecto especialmente importante es que una medusa puede seguir siendo peligrosa incluso después de haber muerto. Sánchez recuerda que «la capacidad tóxica de una medusa persiste después de su muerte durante bastante tiempo». Por este motivo, tampoco aconseja recogerlas o manipularlas cuando aparecen cerca de la orilla. «No hay que retirar del agua las medusas porque con la manipulación pueden activarse las células urticantes», señala. Por supuesto, tampoco se deben dejarssobre la arena, porque «sus restos siguen siendo urticantes por un tiempo». Lo más recomendable es avisar al personal de salvamento y permitir que sean los profesionales quienes se encarguen.

Respecto a las consecuencias de una picadura, Sánchez recuerda que los efectos «dependen de la capacidad urticante de la medusa y de la sensibilidad de cada persona», por lo que resulta importante observar cómo evolucionan los síntomas durante los minutos posteriores al contacto.

En la mayoría de las casos, la reacción se limita a dolor, picor, enrojecimiento o inflamación localizada. Sin embargo, determinadas señales pueden indicar que la situación requiere atención médica. Entre ellas, Sánchez menciona «cansancio, ansiedad, náuseas, vómitos, calambres musculares, temblores, diarrea, convulsiones o dificultad respiratoria». Ante cualquiera de estos síntomas, especialmente si aparecen de forma intensa o progresiva, recomienda actuar con rapidez. «Si aparece cualquiera que nos haga sospechar gravedad, debemos acudir de inmediato a un centro sanitario», insiste, según recoge La Vanguardia.