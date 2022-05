¿Cómo usar la mayonesa caducada? En el caso de que descubramos que la mayonesa que tenemos en la nevera ha superado la fecha de caducidad indicada en el envase, no hace falta que la tires dado que de la misma manera que ocurre con otros alimentos cuando han superado su fecha de caducidad o de consumo, los podemos reutilizar para otras funciones en el hogar, que generalmente tienen que ver con la limpieza o por ejemplo las frutas maduras pueden ser la base de una buena mascarilla para el rostro. La mayonesa no es menos y en su caso, también embellece no a nosotros exactamente.

Mayonesa caducada para las plantas

Si deseas utilizar la mayonesa que ya está caducada y además de una forma inteligente, te recomendamos seguir el truco que ahora os vamos a explicar dado que es 100% ecológico y que consiste en ver esta salsa como el «embellecedor» más eficaz con las plantas que tengas en tu casa.

Como lo oyes, este producto tan específico se puede reciclar para hacer el bien a nuestras plantas. No es casualidad que este sea un método que también utilizan los jardineros profesionales. Con mayonesa conseguiremos pulir de forma óptima las hojas. Algo que es fácil de aplicar, especialmente con aquellas plantas que son más grandes.

Es un excelente remedio para eliminar el polvo que tiende a acumularse día a día, y que en cierto punto incluso acaba incrustándose con el paso de los meses. La acumulación de polvo en las hojas a largo plazo puede ser perjudicial para las plantas ya que afecta su capacidad de absorber oxígeno y dióxido de carbono dependiendo de si es de día o de noche (el llamado proceso de fotosíntesis de la clorofila).

Cómo es el proceso para reciclar la mayonesa

Entonces ¿Cómo es el proceso para reciclar la mayonesa caducada? Simplemente mezcla una cucharada de la salsa caducada con medio vaso de agua, o lo suficiente para crear una solución soluble para luego usar para limpiar las hojas mojando un paño limpio en esta mezcla y luego frota suavemente las partes de la planta.

Todo esto también tendrá un beneficio añadido, ya que ayudará a que las hojas queden más brillantes. Además, gracias a la presencia de vinagre en la mayonesa, cualquier enfermedad se desarrollará con mayor dificultad. Sin embargo, este método solo funciona con plantas de interior y plantas que se mantienen alejadas de la exposición directa a la luz solar. De hecho, con mayonesa y calor persistente, las hojas corren el riesgo de irritarse.