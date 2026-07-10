Cómo eliminar las manchas amarillas de sudor de la ropa en verano: basta con un ingrediente que tienes en tu cocina

Esto es un clásico del verano: las manchas amarillas en las camisetas blancas que aparecen producto del sudor de esta época del año. Con el objetivo de no tener que tirar la camiseta o buscar remedios caseros que pueden llevar la situación a peor, los expertos en la materia recomiendan acudir al bicarbonato de sodio para poder arreglar el problema. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre cómo eliminar las manchas amarillas de sudor en las camisetas blancas.

España anda inmersa en una de las peores olas de calor que se recuerdan. Muchos puntos de la península están superando los 40 grados en un histórico mes de julio en el que en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, se ha llegado a los 44 grados. Esto se traduce en días de sudor masivo para las personas que tienen que realizar su actividad diaria en la calle y aquí pueden aparecer unas compañeras de viaje durante el verano que en ocasiones suelen ser molestas: las manchas amarillas en la zona de la axila.

Esto aparece especialmente fruto de la oxidación de los residuos corporales y el uso de desodorantes. Según los expertos, siempre que aparezca en axilas o cuello, tiene que ver con una mezcla entre las proteínas y las sales del sudor con las sales de aluminio que tienen los desodorantes antitranspirantes. Este maridaje se traduce en una mancha amarilla en la zona de la axila que queda a la vista cuando la camiseta es blanca. Esto también puede aparecer en prendas que se quedan guardadas durante mucho tiempo en espacios húmedos y sin ventilación.

Cómo eliminar las manchas de sudor

Si te ha ocurrido esto en alguna ocasión, ya habrás comprobado que con la lavadora no basta y por ello hay que recurrir a un viejo truco para que estas manchas salten rápidamente: el uso del bicarbonato de sodio. Este antiácido es un gran amigo del hombre y también se puede emplear en los casos de limpieza.

Así que lo primero que tendrás que hacer es preparar una pasta con tres cucharadas de bicarbonato de sodio y una cucharada de agua (también puede ser agua oxigenada) hasta sacar una buena pasta espesa. Después, tendrá que aplicar y frotar por la zona dañada con la mano o, preferiblemente, con un cepillo. Después se tendrá que dejar reposar durante una hora y acto seguido introducirla en la lavadora en el ciclo habitual en el que sueles limpiar la ropa.

@recetasdelamamicarito ha compartido un vídeo en las redes sociales en el que emplea otro método. Primero mezcla una cucharada de bicarbonato con una de agua oxigenada y a continuación frota en la camiseta. Después, deja reposar la camiseta en un cubo de agua y después la frota con jabón. Después, habrá que escurrir y dejar secar para comprobar que no hay ni rastro de las manchas amarillas en las camisetas. Otro de los buenos aliados puede ser el vinagre blanco y el limón.