Es la ciudad más sobrevalorada por los turistas y es para alucinar: no te lo vas a creer

Entre las ciudades que destacan como turísticas a nivel internacional en España, para el resto del mundo, Barcelona debe recibir una mención especial junto a otras como Bilbao, Granada o Sevilla. Sin embargo, un análisis sorprende y mucho al evaluar hasta 85 destinos populares según las reseñas de los turistas y acabar valorando que la Ciudad Condal está liderando… la faceta negativa.

Ha sido el portal web web kingcasinobonus.uk el encargado de realizar y publicar un análisis que ha puesto las alarmas sobre Barcelona, que es la primera ciudad española en la lista, con un 13’5% de turistas que quedaron descontentos con su visita a la ciudad al noreste de la Península Ibérica. Y es que muchos no satisficieron su voluntad en un viaje a la Ciudad Condal en la que lo que más destacan como negativo es, curiosamente, uno de sus principales reclamos, un Park Güell que queda en cabeza entre los sitios sobrevalorados de la ciudad.

Los turistas critican el Park Güell no por su disposición o sus vistas, si no por la masificación a la que ha llegado esta zona monumental de Barcelona, que es de pago y por ende limita a sus visitantes cada día. Barcelona no lidera la lista a nivel mundial, privilegio que corresponde a Bangkok, capital de Tailandia, con un 16’6% de visitantes que puntúan negativo este viaje.

Barcelona se sitúa en el número 12 de esta lista, comenzando por lo más negativo, y otras dos ciudades españolas también forman parte de ella. Madrid, con el puesto 37 y Valencia, con el 41, también fueron criticadas por algunos visitantes, que colocan la Puerta del Sol, en la capital, y la Playa de la Malvarrosa, en territorio valenciano, como lugares a evitar dentro de estas ciudades españolas.

Los resultados son sorprendentes y ejercen de recordatorio para comprobar que las ciudades que teóricamente son un reclamo para los turistas, realmente no tienen por qué satisfacer sus necesidades. Es importante que la calidad de las ciudades se mantenga o algunas como Barcelona y, en menor medida, Madrid y Valencia, pueden notar la bajada del turismo en los próximos meses.

10 sitios que ver en Barcelona

Entre los sitios destacados de Barcelona no podemos eludir el Parque Güell, pese a que en el análisis se haya destacado como algo negativo y que coloca a la Ciudad Condal como una de las peor valoradas del mundo. Además de esta zona, en lo alto de Barcelona, también son obligatorias las visitas a los siguientes escenarios: la Catedral de la Sagrada Familia, el Barrio Gótico, el Camp Nou –estadio del Fútbol Club Barcelona–, Las Ramblas, la Casa Batlló, la Catedral de Barcelona, el Born, la Basílica de Santa María del Mar, la Barceloneta y el propio Park Güell.