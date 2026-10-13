Carlomagno y la frase sobre aprender idiomas que invita a descubrir el mundo: «Tener otra lengua es poseer una segunda alma»

Aprender una lengua extranjera va mucho más allá de memorizar vocabulario o dominar las reglas gramaticales. También permite descubrir costumbres, comprender otras formas de interpretar la realidad y establecer vínculos con personas de diferentes países. Esta idea se resume en una conocida frase de Carlomagno. «Tener otro idioma es poseer una segunda alma». Aunque no está demostrado que el emperador pronunciara estas palabras, su mensaje continúa vigente en una sociedad cada vez más conectada.

Una frase que invita a mirar más allá

La expresión de Carlomagno compara el aprendizaje de idiomas con la posibilidad de adquirir una nueva manera de entender el mundo. Cada lengua contiene referencias culturales, expresiones propias y matices que no siempre pueden trasladarse literalmente a otro idioma. Aprenderla permite, por tanto, acercarse a la forma en que otras comunidades describen sus emociones, transmiten sus tradiciones y se relacionan.

Esta idea también ayuda a comprender por qué una conversación en la lengua materna de otra persona puede generar una conexión especial. No se trata únicamente de intercambiar información, sino de reducir barreras y facilitar el entendimiento entre culturas diferentes.

¿Quién fue Carlomagno?

Carlomagno fue uno de los gobernantes más importantes de la Europa medieval. Reinó como rey de los francos desde el año 768 y fue coronado emperador en Roma por el papa León III en el año 800. Su gobierno estuvo marcado por la expansión territorial y por el impulso de iniciativas educativas y culturales que contribuyeron al llamado Renacimiento carolingio.

El emperador Carlomagno promovió la formación de clérigos y el trabajo de estudiosos como Alcuino de York. Estas iniciativas ayudaron a mejorar la enseñanza y la conservación de textos escritos, especialmente en latín.

Nunca es tarde para aprender

La frase de Carlomagno también sirve para recordar que el aprendizaje de idiomas no tiene por qué terminar al acabar los estudios. Practicar con hablantes nativos, leer libros en versión original o viajar son algunas de las formas de mejorar progresivamente las competencias lingüísticas.

En definitiva, dominar otra lengua no significa convertirse literalmente en otra persona, pero sí ampliar las herramientas con las que interpretamos la realidad. Esa es la fuerza de esta reflexión, ya que cada idioma aprendido puede abrir una puerta a nuevas experiencias, relaciones y maneras de comprender a los demás.