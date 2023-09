Cambio de hora otoño 2023: cuándo tiene lugar en España

Poco a poco vamos abandonando el verano y pronto vendrá el otoño. Con el mes de septiembre estrenado, hay dos veces al año cuando se cambia la hora en España y es importante saberlo para anticiparnos a ello. ¿Cuál es el cambio de hora otoño 2023?

Aunque cada vez hay más voces que establecen que el cambio de hora debe hacerse de otra forma y adoptar solo uno durante el año, de momento lo haremos así hasta el 2026, hasta que no se cambie de idea.

Descubre el cambio de hora otoño 2023

Para este año, el próximo cambio, el de los meses de otoño, será en la madrugada del domingo 29 de octubre. Concretamente, las 03:00 horas de la mañana serán las 02:00; con lo que dormiremos una hora más la madrugada que va del sábado 28 al domingo 29 de octubre de este año.

Es algo a tener en cuenta para poder descansar más y para anticiparnos a estos cambios que suelen incidir directamente en nuestro cuerpo y mente.

¿Sólo un horario?

Todavía no sabemos hasta cuándo tendremos que hacer estos cambios de hora porque los diversos países en Europa quieren que sólo haya un cambio, y no dos, verano e invierno, realmente son en otoño y en primavera.

De momento y hasta que las cosas no cambien, que podrían pasar en cualquier momento, este horario se mantendría hasta el 2026.

Este cambio se realiza por diversos motivos, como son ganar luz durante el día y también con ello ahorrar energía y reducir también tales impactos en el planeta. Ahora bien, sólo quiere hacerse un cambio y no dos, porque con el tiempo, parece que este ahorro no es al final tan importante como se cree, y diversos países ya han puesto el foco en ello para no llevarlos a cabo dos veces al año.

Adaptar el cuerpo a estos cambios

Si sabemos ya que del 28 al 29 de octubre de 2023, retrasaremos el reloj, podemos anticiparnos a todo ello porque suele haber algunas consecuencias en cuerpo y mente.

Esto hace que podamos estar algo cansados, aunque ganemos una hora, porque seguro que la perderemos por otro lado. También nuestra mente tarda en adaptarse, especialmente en niños pequeños y personas mayores.

Hay que seguir con los mismos hábitos y horarios porque así nuestra mente estará también más adaptada a todo ello de forma mucho más fácil y casi no lo notaremos. Es algo bastante fácil y verás como no cuesta nada de adoptar.