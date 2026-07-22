La calle más estrecha de Europa apenas mide unos centímetros y miles de turistas intentan cruzarla cada año

Apenas mide unos centímetros y miles de turistas intentan cruzarla cada año, la calle más estrecha de Europa. Estamos en la época del año en la que más viajes se realizan y eso no es casualidad, lo que buscamos son una serie de cambios importantes que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Es hora de conocer lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta y puede acabar siendo la excusa perfecta para movernos por el mundo.

Miles de turistas intentan cruzarla cada año en estos momentos en los que realmente puede ser esencial. Es momento de poner en práctica una serie de elementos que llegan a toda velocidad y que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Europa se prepara para recibir miles de turistas que no dudan en llegar a este punto del planeta en busca de nuevos retos y de aventuras. Quizás una de las más intensas consistirá en cruzar la calle más estrecha, con unos pocos centímetros y sólo apta para aquellos que tienen el valor de intentar pasar por ella.

Miles de turistas intentan cruzarla cada año

La realidad es que vivimos en un territorio en el que cada gesto cuenta y puede acabar siendo el que nos dará un plus de buenas sensaciones. Europa tiene por delante una serie de cambios que pueden acabar generando alguna que otra alegría inesperada.

En estos días en los que quizás tendremos que visualizar un importante cambio de tendencia para el que quizás no estamos del todo preparados. Tendremos que ver llegar un giro radical que podría convertirse en la antesala de algo más en estos días que tenemos por delante.

Un viaje hacia lo desconocido o hacia un territorio que tiene mucho que ofrecernos. Ciudades con mucho encanto que, además de ayudarnos a recorrer unos pasos del todo inesperados. Podremos empezar a prepararnos para descubrir un punto del planeta que tiene todo lo necesario y más para impresionarnos.

Más cerca de casa de lo que nos imaginaríamos, tenemos por delante un punto en el que podremos sumergirnos de lleno en una novedad que puede ser clave. Una calle que sólo mide unos centímetros, pero es una de las que apetece cruzar para descubrir la esencia de esta ciudad.

La calle más estrecha de Europa apenas mide unos centímetros

Mide unos centímetros la calle más estrecha de Europa, llega un cambio de tendencia que puede ser esencial y que quizás hasta la fecha nadie hubiera imaginado, de una forma que hasta el momento no podríamos visualizar. Buscamos lo singular en estos viajes por el mundo.

Tal y como nos explica desde el blog especializado Angelikagerman: «Reutlingen es una ciudad a unas 22 millas al sur de Stuttgart y es famosa por una calle, la Spreuerhofstraße, porque es la calle más estrecha del mundo. Para que se llame calle, un carril tiene que ser lo suficientemente ancho para que alguien lo atraje y puedes hacerlo, ya que la calle sigue siendo de 31 cm en su parte más estrecha. Es por eso que fue declarada oficialmente la calle más estrecha del mundo en 2007. Sin embargo, desde el año pasado, hay un problema: una de las casas de al lado tiene madera podrida, que está empujando hacia el carril. Si empuja más, el carril no es pasable y, por lo tanto, ya no es una calle. Si se demuele, el carril será demasiado ancho para su título. Debería repararse, pero desde 2012 nadie quiere responsabilizarse de las reparaciones o, lo que es más importante, de los costos».

Desde el blog de esta ciudad nos dan algunos detalles de lo que podemos hacer en ella: «Reutlingen es una gran ciudad del distrito y la ciudad más grande del distrito de Reutlingen en una ubicación céntrica de Baden-Württemberg. La ciudad se encuentra en el extremo noroeste del condado. Las grandes ciudades más cercanas son Stuttgart, a 31 kilómetros de distancia de Ulm, de 57 kilómetros. La antigua Ciudad Imperial Libre (hasta 1802) y más tarde Oberamts- o Kreisstadt de Württemberg cruzó la frontera de 100.000 habitantes en 1989 y, por lo tanto, se convirtió en una de las nueve grandes ciudades de Baden-Württemberg. Reutlingen forma parte del área de la biosfera del Alb de Suabia con una participación del 56,9 % de su distrito».

Con mucho que ofrecernos: «Ya sea un paseo tranquilo por la ciudad, una caminata panorámica hasta la Achalm o una extensa ruta en bicicleta a lo largo del Neckar, Reutlingen es el punto de partida ideal para excursiones variadas y emocionantes. Aquí, la vida urbana se encuentra con la naturaleza en su estado más puro, y basta con caminar unos pocos metros para encontrarse en plena zona verde. Descubre nuestras rutas más bonitas alrededor de Reutlingen y vive la Suabia Alb desde su lado más diverso».