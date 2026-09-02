Bryant McGill, escritor estadounidense, sobre la resiliencia: «Tu mente tranquila es el arma definitiva contra tus desafíos»

Bryant McGill (Alabama, 7 de noviembre de 1969) es un escritor estadounidense que durante los últimos años se ha hecho un nombre como conferenciante, experto en tecnología y por su buen hacer en los campos de la autoayuda y la motivación. Sobre estos temas ha publicado un buen número de publicaciones que han dado la vuelta al mundo y que han servido a millones de personas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la última reflexión viral de Bryant McGill y sus mejores frases.

Bryant McGill es conocido en Estados Unidos por sus grandes dotes como editor, autor y poeta y por la vida que ha tenido un hombre hecho a sí mismo que a día de hoy es seguido por millones de personas, dentro y fuera de su país. Su historia comenzó siendo un adolescente sin hogar que incluso intentó suicidarse cuando era un niño sin hogar. Después fue adoptado y comenzó a estudiar por su cuenta en bibliotecas con todas las dificultades que de poder afrontarlo con «el don de la dislexia».

Bryant McGill es autor del McGill English Dictionary of Rhyme y de otros libros de la McGill Reference Series que a día de hoy son utilizados por profesores, estudiantes y aspirantes a poeta en Estados Unidos. Entre sus grandes publicaciones destacan las siguientes:

Existencia (2004)

Diccionario de rimas en inglés de McGill (2004)

Poets Muse (2005)

La voz de la razón: Hablando con los grandes y buenos. Espíritu de revolución mental (2012)

Recordatorios sencillos: Inspiración para vivir tu mejor vida (2015).

Las mejores frases de Bryant McGill

«Tu mente tranquila es el arma definitiva contra tus desafíos». Esta es la última reflexión viral de Bryant McGill, que a lo largo de su vida y obra ha dejado un gran legado en forma de frases que siguen sirviendo de aprendizaje para millones de personas. Las mejores frases de Bryant McGill recogidas en la página AZ Quotes: