Ana Botín (65 años), sobre el liderazgo: «Cuando un hombre es asertivo es un líder fuerte. Por lo tanto, no se trata de alzar la voz, sino de hacerse escuchar»

Ana Botín (Santander, 4 de octubre de 1960) es una de las mujeres más influyentes del mundo y sus palabras siempre merecen ser escuchadas. En los últimos días se ha hecho viral una reflexión de la banquera española, que es presidenta del Banco Santander. Desde el año 2021 también es presidenta de la Federación Bancaria de Europa, además de miembro del consejo de administración de Coca-Cola. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la última reflexión viral de Ana Botín y sus mejores frases.

Ana Botín es uno de los orgullos de España y un claro ejemplo de que en nuestro país las personas con facultades pueden prosperar independientemente de su género. Nacida en 1960 en Santander, es hija de Emilio Botín, que fue presidente del Banco Santander hasta su fallecimiento en el año 2010. Tras ese trágico suceso, Ana Botín sustituyó a su padre como presidenta de uno de los bancos más importantes del mundo.

En el año 2025, Forbes USA la colocó en el número 15 en la clasificación de las 100 mujeres más poderosas del mundo. Esta revista anunció en su día que es una de las banqueras mejor pagadas de Europa y su fortuna está valorada en 350 millones de euros, lo que le convierte en una de las personalidades más ricas de España y del mundo. Bajo su mandato, el Banco Santander alcanzó en 2025 un beneficio récord de 14.101 millones de euros, más del doble de los cerca de 5.800 millones que registraba en 2014, y multiplicó su base de clientes de 60 a más de 180 millones en todo el mundo.

La reflexión viral y las mejores frases de Ana Botín

«Cuando un hombre es asertivo, es un líder fuerte. Por lo tanto, no se trata de alzar la voz, sino de hacerse escuchar». Esta es la última reflexión viral de Ana Botín sobre liderazgo que se suma a una lista de frases de la presidenta del Banco Santander que sirven como legado y aprendizaje para todas las personas que quieran tener éxito en la vida: