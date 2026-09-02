Marco Aurelio, filósofo estoico: «En ninguna parte puede hallar el hombre un retiro tan imperturbable y tranquilo como en la intimidad de su alma»

A todos nos ha pasado que hay días en los que no gustaría desaparecer o de hecho, desconectar de todo. Del teléfono, de lo que nos rodea. Poder irnos lejos o encontrar simplemente un sitio donde nadie moleste. Esa necesidad de escapar no es nueva. Marco Aurelio escribió sobre ella hace casi dos mil años y llegó a una conclusión que todavía resulta familiar.

«En ninguna parte puede hallar el hombre un retiro tan imperturbable y tranquilo como en la intimidad de su alma». La frase pertenece a Meditaciones, la obra en la que el emperador romano dejó por escrito pensamientos, consejos y advertencias que dirigía, en realidad, a sí mismo. Resulta curioso que hablara de encontrar tranquilidad alguien cuya vida estuvo bastante lejos de ser tranquila. Marco Aurelio tuvo que gobernar Roma durante guerras y epidemias. Su reflexión cobra así otro sentido: no estaba hablando de vivir sin problemas, sino de qué hacer con ellos cuando no podemos evitarlos.

Marco Aurelio: «En ninguna parte puede hallar el hombre un retiro tan imperturbable y tranquilo como en la intimidad de su alma»

La cita aparece en el Libro IV, apartado 3, de Meditaciones. Y merece la pena conocer lo que estaba escribiendo Marco Aurelio justo antes. El emperador habló de las personas que buscan lugares apartados para descansar: el campo, la costa o la montaña. Reconoce incluso que él también había deseado algo parecido. Sin embargo, acababa recordándose que no necesita desplazarse para encontrar ese descanso. Puede buscarlo dentro de sí mismo.

Según la edición que consultemos, la frase cambia ligeramente. Hay traducciones que hablan de un refugio «apacible» o «tranquilo», mientras que otras utilizan «imperturbable». La obra fue escrita originalmente en griego y esas variaciones responden a las distintas traducciones realizadas a lo largo del tiempo. Pero Marco Aurelio tampoco estaba proponiendo encerrarse en uno mismo cada vez que apareciera un problema. Su idea era retirarse durante un momento, ordenar los pensamientos y regresar después a las obligaciones cotidianas. Ese último detalle es importante. El emperador no podía abandonar sus responsabilidades cada vez que las cosas iban mal. Y fueron mal en numerosas ocasiones.

Marco Aurelio gobernó el Imperio romano desde el año 161 hasta su muerte, en el 180. Durante su reinado tuvo que enfrentarse a conflictos militares en distintas fronteras, incluidas las campañas del Danubio, y a la peste antonina, una epidemia que causó una enorme mortalidad. Parte de Meditaciones fue escrita durante sus campañas. No era un tratado destinado a enseñar filosofía al público. Eran anotaciones personales de un hombre que llevaba años interesado en el estoicismo y que utilizaba esas ideas también para corregirse a sí mismo.

Qué quería decir Marco Aurelio con buscar refugio en uno mismo

Una de las ideas más conocidas del estoicismo consiste en distinguir entre lo que depende de nosotros y aquello que no podemos controlar. Parece sencillo hasta que se lleva a la vida diaria. No elegimos cómo se comportan otras personas, cuándo aparece un contratiempo o muchas de las circunstancias que pueden trastocar nuestros planes. Sí podemos decidir, al menos hasta cierto punto, qué hacemos después.

Marco Aurelio necesitaba recordárselo con frecuencia. Por mucho poder que tuviera como emperador, tampoco podía controlar todo cuanto sucedía en Roma o en sus fronteras. Su famoso «retiro», por tanto, no era una casa en el campo ni unas vacaciones lejos de los problemas. Consistía en detenerse antes de dejarse arrastrar por ellos.

Y precisamente ahí es donde una reflexión escrita en el siglo II puede resultar reconocible hoy. Los motivos para querer desconectar han cambiado, pero seguimos buscando lugares a los que escapar cuando acumulamos preocupaciones. Marco Aurelio planteaba otra opción: antes de buscar silencio fuera, intentar encontrarlo dentro.

Otras frases de Marco Aurelio

Meditaciones contienen muchas reflexiones breves sobre el comportamiento, el paso del tiempo o nuestra relación con los demás. Estas son cinco de las más conocidas: