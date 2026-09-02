Baltasar Gracián, escritor y filósofo: “A los 30 años serás león; a los 40, camello; a los 50, serpiente”
La frase de Epicteto, filósofo estoico, sobre la paz interior
Los expertos en mecánica y automovilismo lo tienen claro al 100%: "Para enfriar el coche más rápido, usa el botón de recirculación al principio pero no durante demasiado tiempo"
Los profesionales de la climatización lo tienen claro: "Un filtro solar adhesivo en las ventanas puede reducir hasta un 80% la ganancia de calor en el interior"
Baltasar Gracián y Morales (Belmonte de Gracián, 8 de enero de 1601-Tarazona, 6 de diciembre de 1658) fue un sacerdote jesuita y escritor español del Siglo de Oro, conocido por su prosa didáctica y filosófica. Entre sus obras más destacadas se encuentra «El Criticón», una alegoría sobre la vida humana considerada una de las grandes novelas de la literatura española.
El pensamiento de Gracián está marcado por el pesimismo propio del Barroco. Para el escritor, el mundo es un lugar complejo, hostil y lleno de engaños, donde las apariencias suelen imponerse a la virtud y a la verdad. Consideraba al ser humano débil, interesado y propenso a actuar con malicia. Baltasar Gracián dejó una de las reflexiones más destacadas sobre el paso del tiempo en su obra «Oráculo manual y arte de prudencia», publicada en 1647.
«A los 30 años serás león; a los 40, camello; a los 50, serpiente»
«A los 20 años será pavón; a los 30, león; a los 40, camello; a los 50, serpiente; a los 60, perro; a los 70, mona; y a los 80, nada», escribió Gracián en el «aforismo 276».
La reflexión de Gracián entiende la vida como un camino de cambios y aprendizaje. Cada década aparece representada por una figura diferente y muestra, desde su perspectiva, cómo se transforman las prioridades, las capacidades y la manera de afrontar el paso de los años.
A los 20 años, el filósofo recurre al pavo real, símbolo de la juventud, la apariencia y el deseo de exhibir las propias virtudes y cualidades. A los 30, la figura escogida es el león, asociado con la fuerza, la determinación y la confianza. Es una etapa en la que la persona suele tener una posición más definida y afronta las responsabilidades con mayor seguridad.
A los 40, Gracián introduce al camello, tradicionalmente relacionado con la resistencia y la capacidad de cargar con grandes pesos. Esta década representa la experiencia adquirida y el conjunto de responsabilidades que se han ido acumulando. A los 50, aparece la serpiente, vinculada con la astucia, la cautela y la prudencia. En este momento de la vida cobran especial relevancia los conocimientos acumulados y la capacidad para adaptarse a las circunstancias.
A los 60, la figura elegida es el perro, relacionado con la lealtad, la fidelidad y la compañía. A los 70, Gracián recurre a la mona, en una comparación marcada por su habitual tono irónico. Finalmente, al llegar a los 80, la secuencia concluye de forma contundente con una única palabra: «nada».
Las mejores frases de Baltasar Gracián
- «La autorreflexión es la escuela de la sabiduría»
- «Respétate a ti mismo si quieres que otros te respeten»
- «El conocimiento sin sabiduría es una doble locura»
- «Escucha, mira y guarda silencio»
- «La cortesía es el principal signo de la cultura»
- «Nunca hagas nada cuando estés de mal humor, porque harás todo mal»
- «El autoconocimiento es el comienzo de la superación personal»
- «Un hombre sabio se aprovecha más de sus enemigos que un tonto de sus amigos»
- «La excelencia reside en la calidad, no en la cantidad. Lo mejor siempre es poco y raro; mucho disminuye el valor»
- «El que comunica su secreto a otro se convierte en esclavo de ese otro»
- «Deje pasar el primer impulso, espere el segundo»
- «Encontrar un verdadero amigo en la vida es buena fortuna; mantenerlo es una bendición»
- «No mientas, pero no digas toda la verdad»
- «Pon un grano de audacia en todo lo que haces»
- «El mentiroso sufre dos veces: ni cree ni es creído»
- «La amistad multiplica el bien de la vida y divide el mal»
- «El carácter y la inteligencia son los polos sobre los que gira tu talento, mostrando tus dones»
- «No expreses tus ideas demasiado claramente. La mayoría de las personas piensan poco de lo que entienden y veneran lo que no»
- «La esperanza tiene buena memoria, la gratitud es mala»
- «Es mejor dormir sobre las cosas de antemano que permanecer despierto sobre ellas después»
- «La madurez mental se muestra mejor en creencias lentas»
- «La mejor habilidad en las cartas es saber cuándo descartar»
- «Nunca contiendas con un hombre que no tiene nada que perder»
- «Siempre deja algo que desear; de lo contrario serás miserable desde tu misma felicidad»
- «Los hombres deben ser estudiados tan profundamente como los libros»
- «El mejor servicio que puede brindarle a otra persona es ayudarlo a ayudarse a sí mismo»
- «Sobrevalorar algo es una forma de mentir»
- «El que puede vivir solo se asemeja a la bestia bruta en nada, al sabio en mucho y a Dios en todo»
- «Es una gran habilidad saber cómo guiar tu suerte incluso mientras la esperas»
- «Dos tipos de personas son buenas para prever el peligro: los que han aprendido a sus expensas y las personas inteligentes que aprenden mucho a expensas de los demás»
- «El hombre nace bárbaro, y solo se eleva por encima de la bestia por cultura»
- «Dios mismo no castiga con una vara sino con el tiempo»