La raya al lado de Nicole Kidman vuelve a ser tendencia y un peluquero revela el truco: «Gana volumen»

Hubo un momento en el que parecía que la raya al lado había quedado definitivamente relegada a los años 90 y 2000. Durante los últimos años, la raya en medio se convirtió en la opción favorita y llevar el cabello hacia un costado empezó a parecer anticuado. Pero las tendencias, como la moda, siempre encuentran la manera de regresar. Y esta primavera, la raya lateral vuelve con fuerza convertida, además, en uno de los trucos más sencillos para conseguir una melena con más volumen, movimiento y personalidad.

El regreso tiene unas embajadoras de excepción. En los últimos meses hemos visto cómo algunas de las mujeres más elegantes apuestan por melenas naturales, voluminosas y con movimiento, alejándose de los peinados excesivamente pulidos. Es el caso de Nicole Kidman, que recientemente deslumbraba con una espectacular melena rubia de rizos llenos de rebote, pero también de la reina Letizia y Kate Middleton, habituales defensoras de una belleza sofisticada y natural.

En el caso de Kidman, su característica melena rubia se desmarcaba de los recogidos pulidos o estáticos para caer libremente en una voluminosa cascada de rizos llenos de vitalidad, aportando ese magnético aire de melena de leona que tan bien funciona esta temporada. El maquillaje seguía la misma filosofía: piel jugosa y radiante, mejillas sutilmente sonrosadas y labios en un favorecedor rosa cálido. El resultado era el equilibrio perfecto entre naturalidad, sensualidad y sofisticación.

Y ahí entra en juego la raya al lado. Según los peluqueros de Jean Louis David, «la raya lateral aporta movimiento y permite levantar visualmente las raíces». Un gesto tan sencillo puede cambiar por completo la percepción de una melena, especialmente cuando el cabello es fino.

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La raya al lado, el truco exprés para ganar volumen

¿Por qué funciona tan bien? Al desplazar la raya, el cabello deja de repartirse de forma simétrica y se concentra más en uno de los lados de la cabeza. El resultado es una mayor sensación de densidad y elevación en la raíz.

«Cambiar la dirección de la raya es una de las formas más sencillas de transformar el peinado», explican desde Jean Louis David. Y lo mejor es que no hace falta modificar el corte ni recurrir a un peinado complicado.

Para potenciar todavía más el efecto, existen varios trucos. El primero consiste en utilizar champús o tratamientos específicos para aportar volumen. Para optimizar el resultado, deja que el producto actúe durante unos minutos y masajea suavemente el cuero cabelludo antes de aclarar.

Durante el secado llega otro de los gestos fundamentales. Coloca la cabeza ligeramente hacia abajo y despega las raíces con los dedos mientras aplicas el secador. «Trabajar la raíz durante el secado es fundamental para conseguir altura y movimiento», aconsejan desde Jean Louis David.

Después, los productos de styling pueden convertirse en nuestros mejores aliados. Una mousse de peinado aplicada sobre el cabello húmedo ayuda a ganar materia y aportar textura. Si, además, realizas un ligero cardado en la raíz, conseguirás todavía más elevación. La clave está en buscar volumen flexible y movimiento, no un cabello excesivamente rígido.

Cómo abombar la raya al lado y conseguir volumen

Si buscas un resultado más marcado, inspirado en ese glamour ligeramente rock que funciona tan bien con una melena abundante, Jean Louis David propone trabajar la raya sobre el cabello húmedo con gel.

Primero, traza una raya lateral y decide qué lado quieres potenciar. Después, deposita una pequeña cantidad de gel en las manos y trabaja principalmente la zona delantera. «La clave está en utilizar poco producto para evitar un efecto graso», explican desde Jean Louis David.

El objetivo es elevar ligeramente el mechón delantero para crear volumen en la raíz y altura sobre la frente. Una vez conseguida la forma deseada, utiliza el secador y termina con aire frío para fijar el peinado. El resultado es sofisticado, favorecedor y muy actual. Y es precisamente ahí donde reside el encanto de esta tendencia: no necesitas cambiar de corte para transformar tu melena. Basta con mover unos centímetros la raya.