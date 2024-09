Aviso urgente si tienes esta cerradura en la puerta de tu casa: cámbiala de inmediato

Cambia de inmediato la cerradura de la puerta de tu casa si es de este tipo o puedes estar expuesto a sufrir un robo. La realidad es que, durante estos últimos años, son muchas las casas que han recibido la visita inesperada de un ladrón. Hace un tiempo sería impensable entrar dentro una casa ajena o no pagar el alquiler, pero hoy en día, es una de las grandes lacras de nuestro país. Como propietarios o inquilinos, podemos tomar medidas para evitar que nos entren en casa.

Una ocupación puede ser difícil de evitar, especialmente en algunas zonas del país, pero es posible pararla o relantizarla hasta que aparezcan las autoridades. En estos días que corren, hay que intentar ayudar, si vemos un comportamiento sospechoso o escuchamos ruidos extraños en la escalera siempre es recomendable avisar a la policía. Así como si se detectan algunos elementos que no son habituales. Podemos luchar contra estas injusticias de la mejor manera posible, con la mirada puesta a un aviso en redes sociales que puede cambiarnos la vida, de una forma excepcional sin problemas o miedo a que puedan entrarnos en casa.

Cambia de inmediato esta cerradura de la puerta de tu casa

La cerradura de la puerta de tu casa debe llamar toda tu atención, al igual que la misma puerta, no sólo es un elemento de privacidad de la vivienda, también lo es de seguridad. Es el elemento que evita que nos entren en casa, por lo que es crucial contar con un buen cerrajero que analice este elemento.

No es cuestión de dinero, debemos revisar las puertas de acceso a la casa y optar por las mejores medidas de seguridad posible. Por lo que, al final lo que tenemos por delante es empezar a poner en práctica algunos elementos que son claves y que quizás hasta ahora no habíamos empezado a tener en práctica.

Esta puerta que representa el acceso a nuestra vivienda puede ser fundamental en muchos sentidos. Por lo que, al final, lo que necesitamos es empezar a apostar claramente por una serie de detalles de seguridad que son fundamentales y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta.

Es el momento de hacer caso de un vídeo viral que nos indica qué es lo que debemos hacer. La misma empresa de cerrajería dispone de un blog en el que nos dan valiosos consejos.

Aviso urgente para hacer de tu casa un lugar más seguro

Tal y como nos indica este experto, hay una técnica para entrar en nuestra casa que puede afectarnos a todos: «El impresioning es una como una técnica y táctica de robo rápida, sigilosa, sin huellas ni ruidos que consiste en copiar o plagiar la forma exacta de nuestra llave tanto en corte de sección, profundidad de pines o mecanismos internos para que así y de ese modo se puede entrar en una casa ajena en minutos o en menos de una minuto, sin romper la cerradura».

Siguiendo con la misma explicación: «Sí, el uso de técnicas de impresioning es muy común, pero es importante destacar que los ladrones se especializan cada vez más en su formación, tanto en redes como en centros, incluso asistiendo a cursos de formación haciéndose pasar por personas sin antecedentes penales. Sin embargo, lo que realmente ha permitido que aprendan estas técnicas es el acceso a videos y tutoriales en redes sociales y Google, que se han extendido tanto y están al alcance de todos en internet. Aunque la red puede ser una herramienta maravillosa para la formación, tiene una parte más nociva, ya que les permite aprender técnicas de apertura, lo cual les facilita su trabajo. La gran cantidad de información disponible en internet sobre estos métodos tiene dos vertientes muy nocivas: una es que los ladrones pueden adquirir herramientas técnicas de habilidad (bumping, ganzuado e impresioning) sin ninguna licencia técnica o requerimiento formativo, lo que les da una ventaja considerable en el momento de realizar sus robos. La otra es que esta información puede ser usada para entrenar a futuros ladrones, propagando el problema aún más. Por lo que he observado, los métodos de robo de los okupas suelen ser más agresivos en comparación con otros delincuentes. Sin embargo, no suelen ser personas muy especializadas en este ámbito. Esto puede deberse a su bajo nivel cultural o a una necesidad urgente de conseguir un hogar debido a situaciones injustas en las que se han visto obligados a quedarse en la calle sin vivienda. A menudo utilizan la okupación indebida de una propiedad ajena o su usurpación como excusa para justificar sus acciones. Algunos de ellos también forman parte de plataformas culturales y movimientos anti-sistema de carácter anárquico, y tienen un perfil muy concreto. No necesariamente son analfabetos o semianalfabetos. De hecho, algunos podrían ser personas muy formadas académicamente, incluyendo aquellos con carreras en derecho y abogacía, ya que conocen las leyes que los amparan».