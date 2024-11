El aviso más serio de la Policía sobre la llamada que vas a recibir: «Bloquea el número de inmediato»

La Policía Nacional ha advertido sobre un alarmante aumento de llamadas fraudulentas realizadas en nombre de compañías energéticas. Estas estafas, conocidas como phishing telefónico, buscan engañar a los usuarios para obtener información personal y bancaria con la promesa de supuestos descuentos. Los estafadores se suelen presentar con argumentos creíbles, lo que dificulta a las víctimas identificar el engaño. Según las autoridades, estas llamadas pretenden generar una sensación de urgencia, presionando a los usuarios para que actúen de inmediato, por ejemplo, solicitando pagos o confirmaciones de datos. Ante este panorama, es fundamental mantener la calma, no proporcionar ningún dato y confirmar directamente con la supuesta empresa cualquier información recibida.

Para protegerse, la Policía insta a los ciudadanos a desconfiar de las llamadas no solicitadas, especialmente si solicitan datos bancarios o requieren una acción inmediata. Recomiendan bloquear los números sospechosos, no compartir información sensible y verificar la autenticidad de la llamada a través de los canales oficiales de la compañía en cuestión. También es necesario mantenerse informado sobre las tácticas de los estafadores, ya que estas prácticas se vuelven más sofisticadas con el tiempo. En caso de ser víctima de un intento de fraude, hay que reportarlo a las autoridades, proporcionando todos los detalles posibles para ayudar a identificar a los responsables.

La Policía Nacional alerta sobre el phishing telefónico

La Policía Nacional advierte sobre un creciente número de estafas telefónicas relacionadas con supuestas llamadas de supuestas compañías energéticas. Estas llamadas fraudulentas buscan aprovecharse de los usuarios para obtener información personal o bancario bajo pretextos como ofertas irresistibles o cambios urgentes en los contratos. A través de su cuenta oficial de TikTok, el Cuerpo Nacional de Policía (@policia) ha proporcionado tres claves fundamentales para identificar y protegerse de estos fraudes.

La primera es la falta de transparencia en el origen de la llamada. Según la agente que protagoniza el video informativo, las llamadas fraudulentas a menudo se realizan desde números ocultos o que no coinciden con los números oficiales de las compañías energéticas. Ésta debería ser la primera señal de alerta. Además, los estafadores suelen evitar mencionar claramente el nombre de la empresa para la cual, supuestamente, trabajan, utilizando un lenguaje ambiguo que deja al usuario sin certezas.

El segundo indicador es la sensación de urgencia que los estafadores intentan transmitir. Frecuentemente, presionan a las víctimas para tomar decisiones rápidas, como aceptar cambios de contrato, confirmar datos o realizar transferencias. Esta táctica busca eliminar el tiempo necesario para reflexionar o investigar la veracidad de la llamada.

Finalmente, la tercera señal de alerta es la solicitud de datos personales o bancarios. La agente de la Policía recuerda que las compañías energéticas ya cuentan con la información de sus clientes, por lo que no es necesario que la soliciten por teléfono. Si una llamada pide datos como el número de cuenta bancaria, dirección completa o información de identificación personal, lo más probable es que se trate de una estafa.

Ante de estas señales, la Policía Nacional recomienda ponerse en contacto directamente con la compañía energética para confirmar si la llamada es legítima. Si no se puede confirmar, es esencial bloquear el número y denunciar el intento de estafa ante las autoridades. Este tipo de acciones no sólo protege a la víctima directa, sino que también ayuda a prevenir que otras personas caigan en el engaño.

Cuidado con las robollamadas

Por otro lado, la Policía Nacional alerta sobre las robollamadas. Estas llamadas, realizadas por bots automáticos o máquinas, suelen venir de números desconocidos y, en la mayoría de los casos, no tienen interlocutor humano. Al contestar, los usuarios experimentan silencio o, a veces, un breve mensaje automático como un «goodbye» (adiós, en inglés), tras lo cual la llamada se corta.

El objetivo principal de estas llamadas es detectar si una línea está activa. Esto permite a los spammers planificar futuras campañas de marketing telefónico, eligiendo los horarios en los que es más probable que el receptor atienda la llamada. Aunque en algunos casos pueden transferirte a un operador que intente vender un producto, el propósito más preocupante de las robollamadas es obtener grabaciones de tu voz, especialmente si respondes «sí». Esto lo puede utilizar para falsificar tu consentimiento en la contratación de servicios o productos.

Para protegerte de estas prácticas, la Policía Nacional ofrece varias recomendaciones. En primer lugar, nunca respondas «sí» a llamadas de números desconocidos. Asimismo, debes inscribirte en la Lista Robinson, un servicio gratuito que permite a los ciudadanos españoles excluirse de la publicidad telefónica.