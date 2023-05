Así es la ciudad histórica a tres horas de Madrid donde grabarán la segunda temporada de ‘La Casa del Dragón’

‘La Casa del Dragón’ es la exitosa precuela de la ya mítica ‘Juego de tronos’, dos series que han conseguido calar muy hondo en el público de todo el mundo y que cuentan con cientos de millones de seguidores que se meten de lleno en todo lo relacionado, incluidos los lugares en los que se han grabado las diferentes temporadas de una y otra. Hoy te mostramos la ciudad española donde se va a grabar ‘La Casa del Dragón’ próximamente y que se podrá ver en la segunda temporada de la serie, una ciudad histórica que va a dar la vuelta al mundo en los próximos meses.

Cáceres en ‘La Casa del Dragón’, lugar de rodaje para la segunda temporada

Si hay una ciudad histórica de gran importancia en España, sin duda es Cáceres, en boca de todos actualmente porque en su casco histórico se acogerá el rodaje de de algunas escenas de las segunda temporada de ‘La Casa del Dragón’, serie de HBO que es la precuela de ‘Juego de tronos’ y que es una de las más vistas de los últimos años. El equipo de la serie lleva ya varias semanas en la ciudad preparándolo todo, y el rodaje comenzará antes de que acabe el mes de mayo.

Entre las localizaciones de ‘La Casa del Dragón’ en Cáceres podremos ver las calles Orellana y de la Monja, el Arco de la Estrella, la Plaza Mayor de Trujillo y las plazas de San Jorge y San Mateo. Sin duda una excelente oportunidad para que el mundo conozca una ciudad española con una importante carga histórica en la que puedes descubrir infinidad de lugares mágicos que te enamorarán al primer vistazo. Hay que destacar que en la primera temporada de la serie ya hubo algunos puntos de la ciudad extremeña que tuvieron protagonismo, hasta 25 lugares de Cáceres fueron utilizados como localizaciones en esas primeras entregas.

Además de los lugares que van a salir en ‘La Casa del Dragón’ en la segunda temporada o que salieron ya en la primera, no cabe duda de que Cáceres es una ciudad en la que, además de localizaciones, se puede degustar una increíble gastronomía. Si visitas esta histórica ciudad no puedes dejar de probar algunos de sus platos típicos, como migas extremeñas, torta del Casar, zorongollo extremeño, manteca colorá, patatera o carillas, por no hablar del increíble jamón ibérico que puedes encontrar en la zona.