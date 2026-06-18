Los arquitectos son claros: «Hay opciones mejores para este verano que poner el aire acondicionado»

Ante la llegada de las elevadas temperaturas en España, los expertos en arquitectura sugieren priorizar otro sistema sobre los aires acondicionados. Su funcionamiento es simple: recoger aire fresco del exterior, en lugar de depender únicamente del aire acondicionado como lo están haciendo casi la totalidad de los hogares españoles.

Esta solución son los sistemas de conductos, que, combinados con elementos de aislamiento eficaz y una ventilación bien planificada, resultan fundamentales para conservar la frescura en el hogar. Asimismo, elementos como las persianas y el toldo, junto a una buena ventilación, se traducen en un mayor confort y un menor gasto económico.

Un sistema independiente y saludable

Arquitecto especializado en construcción sostenible, bioclimática y edificaciones de bajo consumo energético, detallaron que esta se trata de la alternativa más eficiente para mantener una temperatura agradable en el hogar sin depender exclusivamente del aire acondicionado.