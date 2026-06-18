Los arquitectos son claros: «Hay opciones mejores para este verano que poner el aire acondicionado»
Este sistema no convencional supera con creces al aire acondicionado como la opción más óptima este verano
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Ante la llegada de las elevadas temperaturas en España, los expertos en arquitectura sugieren priorizar otro sistema sobre los aires acondicionados. Su funcionamiento es simple: recoger aire fresco del exterior, en lugar de depender únicamente del aire acondicionado como lo están haciendo casi la totalidad de los hogares españoles.
Esta solución son los sistemas de conductos, que, combinados con elementos de aislamiento eficaz y una ventilación bien planificada, resultan fundamentales para conservar la frescura en el hogar. Asimismo, elementos como las persianas y el toldo, junto a una buena ventilación, se traducen en un mayor confort y un menor gasto económico.
Un sistema independiente y saludable
Arquitecto especializado en construcción sostenible, bioclimática y edificaciones de bajo consumo energético, detallaron que esta se trata de la alternativa más eficiente para mantener una temperatura agradable en el hogar sin depender exclusivamente del aire acondicionado.
Este sistema de conductos facilita la entrada de aire fresco, saludable y filtrado de forma controlada y eficiente, eliminando la necesidad de una bomba de calor convencional que recircula el aire a costa de generar un alto coste energético. Los expertos enfatizan que la clave radica en asegurar un aislamiento correcto de la vivienda y complementarlo con esta red de conductos para garantizar la entrada constante de aire fresco.
Fundamental impedir la entrada del calor
Para un aislamiento efectivo de la vivienda, es fundamental impedir la entrada de calor. Los arquitectos indican que, al emplear elementos de arquitectura pasiva, se reduce la necesidad de invertir gran cantidad de energía en la refrigeración del inmueble.
Sistemas como los toldos o una buena red de ventilación aseguran que, incluso en los días más calurosos, se evite un aumento drástico de las temperaturas internas en el domicilio. En esos días en los que ya no es factible ventilar, en vez de estar calentando el exterior mediante el uso de un aire acondicionado convencional, lo que hace una casa pasiva es evitar que entre el calor y aportar solo el frío necesario, que es muy poco, mediante el sistema de conductos.
Finalmente, para regular la temperatura interior, ya sea para mantener el calor o el frío, la instalación de ventanas de alta calidad es fundamental. Siguiendo estas pautas, es factible mantener el hogar a una temperatura agradable sin encarecer en gran medida el gasto en la factura eléctrica por el uso diario del aire acondicionado.