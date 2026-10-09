Anne Carson, poeta y novelista canadiense (76 años) premio Nobel de Literatura 2026: «Me considero más una artista de la imagen que de la palabra; me imagino que las cosas son dibujos»

La Academia Sueca anunció el 8 de octubre de 2026 que el Premio Nobel de Literatura 2026 es para la poeta canadiense Anne Carson.

Según el comunicado de la Fundación Nobel, el máximo galardón literario reconoce «una obra audaz e inventiva que, en diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea».

Las razones de la Academia Sueca para premiar a Anne Carson

Según la biobibliografía del Nobel, firmada por el presidente del Comité Nobel, Anders Olsson, casi toda la producción de Carson se sitúa entre la obsesión del filólogo por las palabras y el deseo del poeta de encontrar un significado nuevo.

En el ensayo Eros the Bittersweet de 1986 (que en español sería Eros el dulceamargo), Carson habla de una «visión estereoscópica» que le permite «mantener en equilibrio dos perspectivas a la vez». Con ese método enfrentó a Simónides de Ceos con Paul Celan y a Tucídides con Virginia Woolf.

El comité destaca también el poema largo «Ensayo de cristal», incluido en Glass, Irony, and God (1995) (que en España se diría Cristal, ironía y Dios), sobre el duelo y el abandono, con Emily Brontë de fondo. A esa obra se suma Autobiografía de Rojo (1998), una novela en verso que convierte al monstruo alado Gerión en un héroe tierno.

«Conecta nuestras costumbres contemporáneas, nuestras formas de vivir. Siempre a través de la Antigüedad», explicó Steve Sem-Sandberg, miembro del comité, en el anuncio del premio.

¿Qué papel tiene el dibujo en la obra de Anne Carson?

«Me considero más una artista de la imagen que de la palabra. Me imagino que las cosas son dibujos», le contó Carson al escritor Eduardo Lago en una entrevista con El País publicada en mayo de 2019 y realizada en su casa de Nueva York.

«Para mí las ideas son imágenes y las frases abstracciones de ideas que se concretan gracias a la gramática y la sintaxis», añadió Carson en esa entrevista. Según el Centro de Humanidades del Graduate Center de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, la autora se define como una artista visual más que verbal.

«Prefiero dibujar a escribir, pero no se me da muy bien lo primero», admitió en otra entrevista con West 10th, revista de estudiantes de la Universidad de Nueva York.

«Un libro que escribí una vez, Short Talks (Charlas breves), era en origen una serie de dibujos con leyendas, pero nadie quería publicar los dibujos, así que los quité y amplié las leyendas», contó a la misma revista sobre ese libro de 1992.

Los libros objeto de Anne Carson que destacó el Comité Nobel

La dimensión visual se vuelve objeto en Nox (2010), escrito en memoria de su hermano Michael. Para el Comité Nobel, es una creación «tan escultórica como literaria», una caja con un desplegable en acordeón de imágenes, cartas y otros textos.

Float (2016) reúne veintidós cuadernillos que se leen en cualquier orden. En 2021 publicó H of H Playbook («H de H, Libreto»), con dibujos hechos durante una estancia en Islandia.

«Cada trazo que haces te revela. No puedes ocultarlo con brillantez técnica», le dijo Carson a la artista Tacita Dean en una entrevista para Interview Magazine.

La trayectoria de Anne Carson, entre la filología y la poesía

Anne Carson nació el 21 de junio de 1950 en Toronto (Canadá), según la ficha oficial del Nobel. En 1981 publicó su tesis doctoral en Estudios Clásicos, Odi et amo ergo sum. Desde entonces combinó la poesía con la traducción y la docencia en varias universidades.

Sus versiones del griego clásico funcionan como obras propias, como Si no, el invierno, su interpretación de 2002 de los fragmentos de Safo. En 2024 publicó Wrong Norma («Norma equivocada»), una combinación de textos con un fuerte componente performativo.