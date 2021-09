Los retos en TikTok están llegando a límites insospechados, y padres y expertos están cada vez más preocupados por los efectos que éstos pueden tener en los niños. Hace unos días hablamos de cómo un niño de apenas nueve años estuvo a punto de morir tras tragarse varios imanes como parte de un desafío en la red social. Ahora, tres alumnos de un colegio de Florida han sido detenidos tras destrozar las instalaciones del centro por el reto «Devious Lick» de TikTok.

Se trata de un desafío totalmente absurdo pero que se ha puesto muy de moda en Estados Unidos. Consiste simplemente en colarse en centros educativos para destrozar el mobiliario y robar. Ya se han registrado varios casos en el país, y en todos los delincuentes han acabado detenidos tras colgar en TikTok el vídeo cometiendo sus fechorías.

En el colegio de Florida, tal y como se puede apreciar en el vídeo que los propios alumnos han compartido en TikTok, rompieron mesas y sillas, arrancaron lavabos, partieron puertas, e incluso se atrevieron a conducir el autobús escolar.

