Albert Einstein, físico, sobre cómo tener éxito en la vida: «No intentes convertirte en un hombre de éxito, intenta convertirte en un hombre de valor»

A lo largo de la historia de la humanidad, pocas han sido las personas que han alcanzado un nivel de reconocimiento y prestigio entre la sociedad como el que logró Albert Einstein. Su apellido se ha convertido, con los años, en sinónimo universal de genio. Entre todas las reflexiones que hizo, durante sus últimos años reflexionó acerca de lo que una persona debería buscar para sentirse plena.

El mundo dijo adiós a Einstein en 1955. A los 76 años, ya era ganador del Premio Nobel de Física y ampliamente reconocido por haber revolucionado la comprensión del universo. Sin embargo, muchos desconocen su faceta más filosófica, reflexionando sobre conceptos muy variados, siendo uno de ellos el secreto para ser feliz.

¿Qué quiere decir con esta frase?

Para el científico alemán, el secreto de la felicidad no reside precisamente en el éxito, la cantidad de dinero que se genere o los aplausos y halagos que recibamos de otras personas, sino en convertirse en una persona que sea capaz de aportar algo a la sociedad.

El valor de cada uno como individuo era, para Einstein, el verdadero éxito para ser feliz. Al aportar valor y conocer realmente qué aporta cada uno al resto de la sociedad, las personas se sienten más felices, ya que crece la autoestima y no necesitan de elementos externos para sentirse feliz.

Una conversación que lo cambió todo

Poco antes de su muerte, Einstein recibió la visita en su casa de Estados Unidos de un grupo de personas interesadas en hablar de algo completamente diferente a la teoría de la relatividad. Esta reunión buscaba charlar con Einstein acerca del sentido de la vida.

Este elenco estaba formado por William Hermanns, poeta y amigo íntimo de Einstein, William Miller, editor de la revista Life, y su hijo, Pat, un joven que apenas comenzaba sus estudios universitarios en Harvard. Más tarde, en un artículo publicado sobre la reunión, se mencionó un momento de la reunión que marcó esta reflexión.

Pat se encontraba en aquel momento abrumado por no encontrar respuesta a cuál era el sentido del esfuerzo humano, ya que no era capaz de encontrar ninguna motivación material que le hiciese feliz. Es entonces cuando Einstein formuló su famosa frase que ha trascendido durante décadas: «No intentes convertirte en un hombre de éxito, sino en un hombre de valor».

Una frase que sigue vigente

«Hoy en día, el éxito suele verse como aquello que quita más de la vida de lo que da. Una persona de valor, en cambio, da más de lo que recibe», afirmaba Einstein durante su intervención en aquella charla. Una reflexión que trasciende los años para llegar hasta nuestros días.

Porque hoy en día centramos nuestros esfuerzos en buscar la aprobación y el éxito externo en las redes sociales, sin preguntarnos verdaderamente cuál es el valor de lo que estamos aportando. Muchas veces actuamos para buscar likes en lugar de mejorar y aportar algo nuevo a la sociedad.

A lo largo de su vida, Einstein compartió innumerables reflexiones profundas, pero su llamado a priorizar el valor sobre el éxito se ha convertido en una de sus frases más memorables. Y quizás tenga sentido.