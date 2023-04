La alarmante predicción de Bill Gates que cambiará el mundo tal y como lo conocemos

Bill Gates, cofundador de Microsoft, es uno de los hombres más ricos del mundo. Según la revista ‘Forbes’, su fortuna se calcula en 129.000 millones de dólares. Es bien conocido por sus predicciones, y en los últimos años se ha hablado mucho de él, ya que en 2015 vaticinó la llegada del Covid-19, cuando afirmó que una epidemia causaría una «catástrofe mundial».

Ahora ha vuelto a lanzar una alarmante predicción sobre el futuro, la cual marcará un antes y un después en el mundo tal y como lo conocemos. El magnate cree que los vehículos autónomos serán el próximo avance tecnológico: «Estamos en los primeros días de la era autónoma. Estoy impaciente por ver las nuevas posibilidades».

Bill Gates ha hablado sobre la Inteligencia Artificial y ha pronosticado que habrá un «punto de inflexión» en el desarrollo de vehículos autónomos. Lo ha hecho en una publicación de su blog titulada «Hands Off The Wheel: The Rules Of The Road Are About To Change» («Manos fuera del volante: las reglas del camino están a punto de cambiar»).

El empresario ha querido compartir su experiencia con un coche autónomo de la compañía británica ‘Wayve’. Acompañado por su fundador y director ejecutivo Alex Kendall y un operador de seguridad, ha calificado la experiencia de «fantástica y memorable».

La nueva era de los vehículos autónomos

«Los coches autónomos permitirán al conductor retirar las manos del volante y dejar que el sistema conduzca en ciertas circunstancias», ha vaticinado.

Para el magnate, «están llegando al punto en donde se ha inventado casi toda la tecnología requerida. Ahora, la atención está en refinar los algoritmos y perfeccionar la ingeniería». Compara eta tecnología en los vehículos como el cambio que supuso la creación de los ordenadores en el trabajo de oficina.

Los vehículos autónomos obligarán a gobiernos y empresas de todo el mundo a replantear los sistemas de conducción. Ahora bien, estos cambios se llevarán a cabo de forma progresiva, y cree que los primeros en utilizar la tecnología serán los vehículos con pasajeros.

Las empresas de alquileres de coches se verán beneficiadas, ya que cada año pierden millones de dólares por accidentes provocados por los conductores. Los vehículos autónomos han demostrado ser menos propensos a accidentes.

Para finalizar, el co-fundador de Microsoft ha dicho que «los vehículos automáticos acabarán siendo más baratos que los vehículos normales. Y si, como yo, te desplazas en coche, piensa el tiempo que pierdes conduciendo».