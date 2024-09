La Agencia de Seguridad pide a los ciudadanos hacer esto con su móvil: la regla de los 5 minutos

La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha tenido que lanzar una importante advertencia ante lo que está pasando con el móvil de sus ciudadanos. Son muchos los que denuncian estafas o descubren que están siendo víctimas de una serie de problemas que empiezan desde sus teléfonos. La ciberdelincuencia está en el orden del día y puede convertirse en un auténtico dolor de cabeza para todos. Para evitar los temidos robos de datos o algo peor, hay que estar pendiente de lo que nos dicen los expertos.

En Estados Unidos, la Agencia de Seguridad debe estar pendiente de millones de personas que pueden sufrir en primera persona los efectos de una serie de robos que pueden ser un problema. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento en el que empezamos a vivir una serie de elementos que son los que marcarán la diferencia en todos los sentidos. Son tiempos de cambios que pueden acabar generando más de un problema si no estamos pendientes de lo que dicen los expertos. Toma nota de la famosa regla de los 5 minutos que puede cambiarte la vida.

Pide a los ciudadanos hacer esto con su móvil

Los expertos están al día de cualquier estafa o inconveniente que pueda surgir, por lo que, no es de extrañar que sean los primeros en advertirnos de cualquier inconveniente. Debemos estar pendientes de una herramienta que todos tenemos y que pueda acabar siendo lo que marque la diferencia.

Habrá llegado el momento de empezar a plantearnos una serie de detalles que serán los que van de la mano. Tenemos que estar preparados para formalizar algunos pasos que son los que nos afectarán en estos próximos días, estar preparados para obtener determinados ingredientes para cambiar de bando puede ser clave.

El teléfono puede ser la puerta de entrada de cualquier estafa que se precie. Siempre que estemos muy pendientes de algunas novedades que pueden afectarnos de lleno y pueden ser claves en todos los sentidos. Será el momento de ver un poco más allá de lo que tenemos por delante y de la manera de hacerlo.

Estos expertos nos lanzan una serie de advertencias que debemos tener en cuenta, a través de un consejo que es fundamental y que nadie acaba poniendo en práctica casi nunca.

La regla de los 5 minutos

Siguiendo a los expertos, todos, deberíamos apagar el teléfono al menos 5 minutos a la semana para conseguir que los ciberdelincuentes no lo tengan tan fácil. La Agencia de Seguridad Nacional ha lanzado una importante advertencia que quizás hasta ahora nunca hubiéramos imaginado que fuera la clave para evitar este tipo de estafas.

Tal y como nos indican los expertos: «En un documento que detalla varias prácticas recomendadas para dispositivos móviles, la NSA recomienda a los usuarios que apaguen y vuelvan a encender sus dispositivos una vez por semana para protegerse contra exploits de cero clic, que los atacantes suelen utilizar para espiar y recopilar datos de los teléfonos.

Los usuarios pueden mitigar la amenaza del phishing selectivo, que puede provocar la instalación de más malware y spyware, con la misma acción sencilla. Sin embargo, el documento de la NSA advierte que el consejo de apagar y encender de nuevo el sistema sólo evitará en ocasiones que estos ataques tengan éxito. “Las amenazas a los dispositivos móviles son cada vez más frecuentes y aumentan en alcance y complejidad”, afirmó la NSA, al tiempo que advirtió que algunas características de los teléfonos inteligentes “ofrecen comodidad y capacidad, pero sacrifican la seguridad”. Por ello, hacer algo siempre es mejor que no hacer nada cuando se trata de ser proactivo en cuanto a la seguridad de los dispositivos y los datos».

Siguiendo con la misma explicación: «La NSA también aconseja a los usuarios de teléfonos que desactiven el Bluetooth cuando no lo utilicen, que actualicen el dispositivo lo antes posible cuando haya actualizaciones del sistema operativo y de las aplicaciones disponibles y que desactiven los servicios de ubicación cuando no los necesiten. Como ya habrás podido comprobar, la pequeña cuestión de la seguridad por encima de la comodidad entra en juego en gran parte de los consejos que se dan. Si a esto le sumamos no utilizar redes Wi-Fi públicas (que suelen ser perfectamente seguras) y no utilizar estaciones de carga públicas (lo mismo), es probable que muchos usuarios se lancen a la aventura. Dicho todo esto, estoy totalmente de acuerdo con el consejo de hacerlo de vez en cuando, ya que solo te llevará uno o dos minutos de la semana y es un buen hábito que puedes adquirir. De hecho, yo diría que te acostumbres a hacerlo todos los días, quizá como parte de tu rutina a la hora de acostarte».