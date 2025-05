Adiós al WhatsApp que conocíamos hasta ahora: el modo ‘WalkieTalkie’ ya está aquí

En los últimos años, WhatsApp se ha consolidado como una de las aplicaciones de mensajería más populares del mundo, y ahora ha introducido el modo «WalkieTalkie». La plataforma ha crecido exponencialmente no sólo por su facilidad para enviar mensajes de texto, fotos o vídeos, sino también por adaptarse constantemente a las nuevas tendencias y necesidades de comunicación. En esta búsqueda por mejorar la experiencia de los usuarios, WhatsApp ha incorporado diversas funciones, desde llamadas y videollamadas hasta la integración de chats con inteligencia artificial.

Sin embargo, a veces los avances tecnológicos implican dar un paso atrás para rescatar ideas que ya funcionaban en épocas pasadas pero adaptadas al mundo digital. Éste es el caso del modo «WalkieTalkie» en WhatsApp, una herramienta que permite mantener conversaciones de voz en directo dentro de grupos. Esta función trae frescura a la comunicación, facilitando el contacto inmediato y fluido entre personas que quieren hablar sin interrumpir otras actividades dentro del chat.

Así es el modo ‘WalkiTalkie’ en WhatsApp

El modo «WalkieTalkie» de WhatsApp es, sin duda, una propuesta interesante para quienes buscan una comunicación instantánea sin complicaciones. A diferencia de una llamada grupal o un mensaje de voz, este sistema permite que los miembros de un grupo se comuniquen mediante audio en tiempo real, pero sin que todos reciban una notificación o se vean obligados a responder inmediatamente. Esto facilita un diálogo espontáneo, similar a los tradicionales walkie talkies que muchos recordamos de la infancia o que se usan en profesiones como la seguridad o el sector logístico.

Una de las características de esta función es que sólo pueden participar en la conversación los miembros que están en línea en ese momento. Esto significa que si un integrante no está conectado, no verá ningún aviso ni quedará registro de esa interacción, preservando la privacidad y evitando saturar el chat con mensajes o llamadas perdidas. Además, cualquier usuario conectado puede hablar por turnos simplemente pulsando un botón.

Cómo activar y utilizar la función

El modo «WalkieTalkie» de WhatsApp sólo está disponible dentro de grupos, no en chats individuales, lo que refuerza su orientación hacia la comunicación colectiva y dinámica. Para activarlo, es necesario acceder a un grupo y dirigirse al último mensaje. Luego, hay que deslizar el dedo hacia arriba sobre la pantalla, como si intentáramos ir más allá del historial visible.

Al hacer esto, aparecerá una etiqueta que dice «Conectar». Al pulsarlo, se activa el modo «WalkieTalkie» y se inicia un chat de voz en directo con todos los miembros que estén conectados en ese momento. A partir de ahí, cualquiera puede tomar la palabra, manteniendo presionado el micrófono para hablar y soltándolo para escuchar. Cuando se termina la conversación, no queda ningún registro ni notificación en el grupo

Este sistema evita el desorden que generan los mensajes de voz acumulados o las llamadas grupales. Permite, además, que mientras se habla por audio, otros usuarios sigan enviando mensajes escritos sin interrupciones, haciendo que la comunicación sea mucho más flexible y natural.

Ventajas

Uno de los principales beneficios de ésta nueva función es la inmediatez. En lugar de tener que escribir mensajes largos o esperar a que todos contesten una llamada grupal, los participantes pueden simplemente unirse a la conversación cuando quieran y hablar. Esto es ideal para situaciones donde se necesita un feedback rápido.

Además, la ausencia de notificaciones significa que el chat no se satura y los usuarios no se sienten presionados a responder de inmediato. Otra ventaja significativa es la privacidad y seguridad. Como no quedan registros de las conversaciones, se reduce la posibilidad de malentendidos o filtraciones de información. Esto es especialmente útil en grupos que manejan temas sensibles.

Otras plataformas

WhatsApp no es la primera plataforma en integrar esta forma de comunicación por voz en grupos. Servicios como Discord o Telegram llevan tiempo ofreciendo canales de voz que permiten a los usuarios conectarse de manera fluida y sin interrupciones.

Sin embargo, la ventaja de WhatsApp es su gran base de usuarios y la integración directa en la aplicación principal, sin necesidad de descargar apps adicionales o crear nuevas cuentas. Esto facilita que personas que ya usan WhatsApp puedan acceder a esta función sin complicaciones.

Además, el diseño de esta función está pensado para ser lo más intuitivo y discreto posible, manteniendo la esencia de la aplicación: comunicación sencilla, rápida y accesible para todos.

En definitiva, el modo «WalkieTalkie» de WhatsApp representa una vuelta interesante a formas de comunicación sencillas y efectivas, adaptadas al mundo digital actual. Su facilidad de uso, junto con la flexibilidad de unirse y salir de la conversación en cualquier momento, lo convierten en una herramienta ideal para quienes buscan comunicación inmediata y espontánea. Por lo tanto, esto abre la puerta a una nueva forma de comunicarse en grupo, más natural, fluida y cercana a la conversación real.