Adiós a las tablas de madera: la nueva tendencia en 2026 es más limpia y resistente que usan todos los chefs

El año 2026 ha llegado con tendencias nuevas en lo que concierne a la cocina y las tradicionales tablas de madera que se utilizan para cortar alimentos han dado paso a otro material más sofisticado: las tablas de titanio. Los chefs y expertos en la materia se han pronunciado sobre las bondades de un material que es más resistente, fácil de limpiar y no deja ni olores ni sabores. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que dicen los cocineros sobre el adiós a las tablas de madera.

Las tablas de madera o de plástico han sido habituales en las cocinas españolas en los últimos años. Su objetivo era claro: evitar que al manipular los alimentos con el cuchillo pudieras dañar la cocina y, de paso, tener mejor margen de maniobra a la hora de manipular los alimentos. Uno de los grandes inconvenientes de estas tablas es su deterioro con el paso del tiempo y algo más importante: la higiene. Alargar la vida útil de estos elementos significa que sus texturas se queden impregnadas del olor de los alimentos y estos se pueden ir a otros que pasen por ahí. Lo que se denomina contaminación cruzada.

Por ello, los chefs vienen recomendando desde un tiempo atrás un nuevo producto que ha llegado al mercado para decir adiós a las tablas de madera, y son las que están hechas de titanio. Este es un material muy resistente, más fácil de limpiar y que no deja olores en la tabla al cortar los alimentos. Estas tres ventajas son demasiado importantes como para obviarlas si durante el día pasas muchas horas en la cocina.

Adiós a las tablas de madera en 2026

«¿Cuál es la mejor tabla para cortar que hay?», dice en uno de sus vídeos @soycienciaycocina, un canal de la plataforma YouTube que suele realizar vídeos en los que da varios consejos a los cocineros en ciernes. Una de sus publicaciones tiene que ver con la elección de la mejor tabla de madera posible.

En primer lugar, hace mención a las tablas de plástico como el poliuretano, que es «más resistente y flexible, pero con el uso puede generar microgrietas donde se esconden bacterias». También destaca las tablas de polipropileno, que es la más barata, pero que al cortar puede soltar pequeñas partículas.

«Las tablas de madera son las más agradables para cortar y cuidar el cuchillo, pero si quedan húmedas, absorben agua, pueden deformarse y favorecer contaminación cruzada», dice sobre estas tablas antes de citar a las tablas hechas con vidrio. «El vidrio casi no se raya, pero es frágil y desgasta rápidamente el filo de los cuchillos», cuenta.

Por último, hace mención a las tablas de titanio que han puesto de moda los chefs de todas partes del mundo. «El metal como el titanio es muy resistente y muy poco favorable para las bacterias», dice este influencer, que también destaca que este material es algo más caro y que puede llegar a desafilar los cuchillos, algo que no supone ningún problema para los que tengan un afilador a mano. Por último, este experto en la materia destaca que, más allá del material, «la tabla debe lavarse bien y secarse completamente» porque «la higiene es lo más importante».