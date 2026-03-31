Adiós a los productos químicos: el truco de las abuelas de pueblo para echar a las polillas de tu casa

¿Cómo eliminar las polillas de tu casa? Una experta en la materia ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que desvela el truco para eliminar las polillas. Este es uno de los problemas que sufren los ciudadanos en sus hogares cuando aparecen de la nada estos insectos que pueden aparecer en los alimentos y la ropa. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el truco para eliminar las polillas.

Este es un clásico en las casas de media España: las polillas que aparecen un día por sorpresa y que pueden suponer un dolor de cabeza. Porque estos insectos se caracterizan por sembrar de huevos el hogar y esto provoca que se puedan reproducir de forma rápida. Por eso es recomendable estar rápido y poner fin a la plaga bien pronto para evitar problemas mayores, acudir a productos químicos o incluso tirar de una empresa especializada.

Las polillas en una casa entran desde el exterior por la luz o bien por productos como comida o ropa en forma de huevos para después reproducirse dentro del hogar. Estos insectos suelen acudir a los alimentos, principalmente la harina, y también a seda o lana, que habitan en los armarios. Por ello, el principal hábitat de las polillas dentro de un hogar es la despensa donde se encuentran estos alimentos o en los armarios.

El truco para eliminar polillas en casa

«No podrás creer lo fácil que es eliminar las polillas de tu casa». Este es el titular del vídeo publicado por Andrea, una experta en la materia que ofrece consejos en su perfil de TikTok, que se llama @limpiaterapia_con_andrea. Esta profesional de la desinfección ha hecho una publicación en la que ha desvelado el truco para eliminar las polillas de tu casa.

«Primero, hay que limpiar bien los armarios con agua y vinagre. Esto lo que hace es matar a los huevos y las larvas de las polillas», cuenta durante su primera intervención esta especialista en la materia que rehúye de los productos químicos y apuesta por un remedio natural para espantar las polillas de casa.

«Después en una bolsa vamos a poner cáscaras de cítrico, como puede ser limón, naranja, mandarina, pomelo… lo que tengas en casa», dice. «También vas a agregar romero, lavanda, eucalipto, o todo lo que sean hierbas aromáticas. Hacer un popurrí», recomienda Andrea en su vídeo publicado en las redes sociales que cuenta con miles de reproducciones.

«Si no tienes, como es mi caso, con una bolita de algodón se pueden agregar aceites esenciales. Los mismos tienen que ser de plantas aromáticas», dice. «De esta manera tenemos un buen repelente para las polillas con cosas que tenemos en casa que son naturales, saludables y son seguras», finaliza durante su intervención, donde desvela el truco para eliminar las polillas de casa.