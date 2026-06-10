Los profesionales de la limpieza coinciden: si ves polillas en tu casa no es por mala suerte; hay una causa común y el remedio es simple

Las polillas son uno de esos insectos que aparecen cuando uno menos se lo espera. Su presencia genera una sensación inmediata de alarma e irritación. La reacción más genuina es echarle la culpa a «la mala suerte» o al vecindario, pero los expertos en limpieza del hogar apuntan desde hace tiempo a algo mucho más concreto detrás de cada infestación.

Lo que la mayoría desconoce es que las polillas responden a un patrón muy específico para instalarse en una vivienda. Identificarlo es el primer paso para atajarlas. Y la solución, una vez conocida la causa, no requiere llamar a ningún profesional ni gastar dinero en productos especializados.

¿Cuál es la causa más común de la presencia de polillas en casa?

Lejos de cualquier misticismo o cuestión de suerte, la principal razón por la que aparecen polillas es el almacenamiento inadecuado. Tanto en la despensa como en el armario, dejar alimentos o prendas de ropa sin protección hermética crea las condiciones exactas que estas polillas necesitan para instalarse y reproducirse.

En la cocina, las polillas de alimentos llegan atraídas por productos como la harina, el arroz, la pasta, las legumbres o los cereales almacenados en recipientes abiertos o en bolsas sin cerrar.

En este marco, el calor y la humedad aceleran el ciclo: a partir de los 25 °C, la reproducción se dispara. Lo más sorprendente es que muchas veces ni siquiera entran desde el exterior, sino que llegan escondidas en los propios envases comprados en el supermercado, con huevos ya depositados en el interior.

En el armario, el problema tiene otro protagonista. Se trata de la Tineola bisselliella, la polilla común de la ropa, que se alimenta de la queratina presente en fibras naturales como la lana, la seda o el lino. Esta última encuentra en los armarios oscuros, poco ventilados y con prendas sin protección, el refugio ideal para reproducirse durante meses sin ser detectada.

El vinagre, el remedio más simple para eliminar las polillas

Una vez localizada la infestación, el vinagre blanco es el producto que más señalan los profesionales de la limpieza para acabar con las polillas sin recurrir a la química agresiva. Su eficacia se basa en el ácido acético, que destruye las feromonas con las que las polillas se orientan y se comunican, desorientándolas y expulsándolas de los espacios donde se han instalado.

El procedimiento es directo: mezclar partes iguales de agua y vinagre blanco en un pulverizador y rociar estantes, cajones, armarios y cualquier superficie con actividad de polillas.

Para una limpieza más profunda, basta con fregar con agua caliente y un chorro de vinagre, prestando atención especial a las grietas y rincones donde se esconden los huevos y las larvas.

Para potenciar el efecto, se puede añadir a la mezcla unas hojas secas de laurel, cuyo olor también ahuyenta a las polillas. La solución actúa tanto sobre los adultos como sobre los huevos depositados en las superficies, lo que la hace eficaz en varios frentes con ingredientes de cocina.

Otros métodos para acabar con estos molestos insectos y evitar que regresen

El vinagre resuelve la infestación puntual pero, desde luego, combinarlo con otras medidas reduce drásticamente las posibilidades de que las polillas vuelvan. A continuación dejamos algunas recomendaciones para quienes deseen erradicarlas para siempre: