Aunque creamos que los españoles están contentos son sus trabajos, resulta que no es verdad. La nueva guía de Hays 2021 así lo especifica y señala que 7 de cada 10 profesionales españoles se muestra insatisfecho con su empleo.

Así un 70% de los profesionales afirma que cambiaría de empresa si pudiera. El 41% de ellos lo haría porque busca crecimiento profesional, solo un 38% busca mejores condiciones económicas y otro 38%, un reto más interesante.

Cambios o no de trabajo durante 2020

Esta guía da a conocer muchos más datos como que el 73% de los trabajadores españoles no cambió de trabajo en 2020, el 29% de ellos por la situación económica del país. La pandemia ha hecho que los trabajadores puedan reflexionar sobre su vida personal y profesional.

Esto es porque algunas personas se han dado cuenta de que la vida es demasiado corta para hacer un trabajo que no les gusta o para una empresa que no los valora lo suficiente. Han visto que es mejor no perder más el tiempo con este año y medio de pandemia duro y que marca un antes y un después en la vida de cada uno.

De hecho, y según los autores de este estudio, con los datos de incidencia disminuyendo a diario, aquellos profesionales que se habían planteado dejar sus trabajos antes de la pandemia y decidieron posponerlo por la inestabilidad causada por la covid-19, ahora reanudan su búsqueda.

Además, un 41% de las personas está considerando dejar su trabajo de forma voluntaria durante el próximo año a nivel mundial, pero los datos a nivel español son ligeramente superiores, con un 45% de trabajadores buscando empleo de forma activa.

Trabajo presencial o teletrabajo

Tras unos 18 meses trabajando desde casa, disfrutando de una flexibilidad sin precedentes, algunos no quieren volver a la presencialidad, pero muchos otros sí. Y de ahí que se desgrane que 7 de cada 10 profesionales españoles se muestra insatisfecho con su empleo.

En esta línea, el 54% de los trabajadores españoles afirma que trabajan más horas desde que comenzaron a teletrabajar. El 60% dice hacer horas extra no remuneradas, en 5% más que en 2019, mientras que el 11% que hace horas extra las recupera otros días.

Esto contrasta con que sólo un 5% dice hacer horas extra remuneradas, y el 24% restante no trabaja horas extra.

Por qué se quiere trabajar de trabajo

Aquellos profesionales que quieren cambiar su trabajo lo hacen por distintas razones. El 41% de los trabajadores que se encuentran en búsqueda activa de trabajo lo hacen porque buscan crecimiento profesional, algo que su empresa actual no les ofrece.

Según los responsables del estudio, “el desarrollo profesional es un factor crucial en el compromiso de los empleados en una organización. Sin él, las personas que quieran seguir adelante irán a otra parte y crearán valor para otra empresa”.