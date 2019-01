Efemérides del 13 de enero de 2019: ¿Qué pasó el 13 de enero?

Tal día como hoy, 13 enero de 1930 Mickey Mouse debuta en las tiras cómicas a través de la compañía King Features Syndicate y tras su éxito en el cine. La tira llevaba el propio guión de Walt Disney. Tras el lanzamiento Minnie acompañará a Mickey.

Años más tarde, 13 de enero de 1941 fallece en Zurich (Alemania) James Joyce, el autor irlandés más importante, cuya obra literaria incluye “Dublineses”, y más tarde “Retrato de un artista adolescente” y “Ulises” que le confirman como uno de los escritores intelectualmente más audaces del siglo XX. ¿Quieres saber más?. Descubre qué pasó el 13 de enero.

¿Qué pasó el 13 de enero?

En España

1532: En Sevilla, el rey firma una real cédula que prohíbe marcar a los indios americanos con hierros candentes.

1874: Termina la insurrección cantonalista de Cartagena ante el bloqueo por mar y tierra de las fuerzas gubernamentales.

1933: El Gobierno republicano español sofoca violentamente la rebelión obrera y libertaria iniciada tres días antes en Casas Viejas (Cádiz).

1936: El poeta español Miguel Hernández publica El rayo que no cesa.

1944: El gobierno español anuncia restricciones de energía eléctrica a partir del 15 de febrero.

1955: España ingresa en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

1984: Un paro afecta al 17.8 % de la población activa, la inflación se sitúa en el 12.2 % y el crecimiento, en el 2.1 %.

1986:El programa Buenos Días inaugura la televisión matinal.

1995: En Bilbao, la banda terrorista ETA asesina a un policía.

1998: El grupo español El Último de la Fila anuncia su definitiva disolución.

2001: En Vitoria, 50 000 personas acuden a la manifestación convocada por la Iglesia vasca contra el terrorismo de la banda ETA.

2002: En el centro de Bilbao, la banda terrorista ETA hace explotar un coche bomba.

En el mundo

1776: En Estados Unidos, George Washington, al frente de sus tropas, entra triunfante en Nueva York.

1898: En Francia, el escritor Émile Zola publica su famoso discurso contra el antisemitismo «Yo acuso» en el diario L’Aurore.

1913: El papa Pío X prohíbe el pase de películas en las iglesias y los filmes de contenido religioso.

1917: En el marco de la Primera Guerra Mundial, el primer ministro británico David Lloyd George, lanza el «empréstito de la victoria».

1945: La aviación estadounidense comienza un ataque contra Saigón, Amoy y Hong Kong.

1964: Fidel Castro efectúa un viaje sorpresa a la Unión Soviética.

1966: En Estados Unidos ―en el marco del apartheid que asoló ese país hasta 1967―, un tal Robert C. Weaver es nombrado secretario de Desarrollo Urbano, y se convierte en el primer afroestadounidense que accede al gabinete gubernamental de ese país.

1969: En Londres (Reino Unido), el grupo británico de rock The Beatles lanza el álbum Yellow Submarine.

1973: Ejecutan en Marruecos a once oficiales de aviación implicados en el atentado contra el rey Hassan II.

1993: En París se firma un acuerdo para la prohibición de armas químicas.

1999: Michael Jordan deja la NBA.

1999: Médicos estadounidenses injertan por primera vez piel artificial a un bebé.

2000: El papa Juan Pablo II acepta la renuncia de José María Setién, obispo de San Sebastián.

2011: En Sicilia (Italia) erupciona el volcán Etna.

¿Quién nació el 13 de enero?

En España

1844: Joaquín Rucoba, arquitecto.

1874: Carlos Climent Garcés, héroe de Cascorro y teniente honorario del ejército.

1920: Eduardo Carretero, escultor.

1938: Gregorio Peces-Barba, político.

1941: Pasqual Maragall, político.

1947: Carles Rexach, jugador y entrenador de fútbol.

1958: Paco Buyo, futbolista.

1966: Maria de la Pau Janer, escritora.

1977: El Chivi (José Córdoba), cantautor.

1977: Cayetano Rivera Ordónez, torero.

1980: María de Villota, pilota española de Fórmula 1.

1984: Kepa Blanco, futbolista.

En el mundo

1845: François Félix Tisserand, astrónomo francés.

1869: Manuel Filiberto de Saboya-Aosta, aristócrata italiano.

1893: Clark Ashton Smith, escritor estadounidense.

1919: Robert Stack, actor estadounidense.

1925: Gwen Verdon, actriz estadounidense.

1938: William B. Davis, actor canadiense.

1957: Lorrie Moore, escritora estadounidense.

1961: Julia Louis-Dreyfus, actriz estadounidense.

1964: Penelope Ann Miller, actriz estadounidense.

1966: Patrick Dempsey, actor estadounidense.

1976: Michael Peña, actor estadounidense.

1989: Beau Mirchoff, actor estadounidense.

1990: Liam Hemsworth, actor australiano.

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 13 de enero?

Capricornio

¿Quién murió un 13 de enero?

En España

1961: Antonio Gallego Burín, periodista y político.

2002: Sixto Marco, pintor.

2002: José María Sánchez Silva, escritor.

2004: Joan Reventós, político.

2010: Andrés Pazos, actor.

2011: José Aramburu Topete, militar.

2011: Joaquín Colomer Sala, médico y político.

2015: José Luis Moro, dibujante.

2016: Ignacio Salas, Periodista

En el mundo

1929: Wyatt Earp, famoso alguacil estadounidense.

1934: Cassius Marcellus Coolidge, pintor estadounidense.

1941: James Joyce, escritor irlandés.

1978: Hubert Humphrey, vicepresidente estadounidense.

2000: Elizabeth Kerr, actriz estadounidense.

2007: Michael Brecker, saxofonista estadounidense

2010: Teddy Pendergrass, cantante estadounidense.

¿Qué se celebra el 13 de enero?

San Hilario de Poitiers.

San Remigio de Reims.