Seguro que has oído esta frase, pues es un dicho muy común en España cuando algo no llega o no se consigue. Normalmente se usa sin que sepamos el motivo de decirlo, el cual suele resultar interesante. ¿Quieres saber el curioso origen de la expresión agua de borrajas? ¡Te lo contamos!

Está todo preparado, parece que va a salir de maravilla y luego no pasa nada y todo queda tal y como estaba, o como comúnmente decimos, queda en agua de borrajas. Es decir, cuando se tenían todas las esperanzas puestas en un hecho o acontecimiento… Al final el desenlace no es el esperado, no pasa nada, e incluso puede llegar a ser decepcionante. Pero, ¿por qué se dice eso exactamente?

Cuál es el origen de la expresión agua de borrajas

La borraja es una planta de tipo silvestre que posee propiedades medicinales y se usaba antaño como remedio en diferentes patologías. De hecho, era muy usada por ser bastante efectiva como sudorífica, es decir, para hacer sudar.

Pero su efectividad se anulaba prácticamente del todo si su consumo se producía en infusión. Tomar el agua que quedaba después de haberla cocido no tenía ningún beneficio para la salud, ya que sus propiedades no pasaban al líquido elemento. Por tanto, el agua de borrajas no servía para nada, al igual que su gusto.

Otra de las propiedades atribuidas era que ayudaba a las mujeres a quedarse embarazadas. La forma de uso para lograr este objetivo era o bien pisarla o bien beberla en infusión. De ahí que cuando se tomaba el caldo obtenido de la cocción de esta planta para engendrar un bebé y el embarazo no se producía, se decía que había quedado en agua de borrajas.

Aunque hay que tener en cuenta que en un principio el dicho se aplicaba a otra planta, la cerraja, la cual también tiene propiedades medicinales como alivio para los trastornos hepáticos, la ascitis o para estimular el apetito. Pero al igual que la borraja, en infusión no sirve para nada, ya que no tiene ningún valor medicinal ni nutritivo. Por tanto la expresión era agua de cerrajas.

Pero al pasar de boca en boca, de pueblos a ciudades, se transformó en agua de borrajas, puesto que esta planta era más conocida y fácil de pronunciar que cerraja. Además de que le encontraban más sentido. Y desde entonces así ha pasado a la posteridad, como agua de borrajas.