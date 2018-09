Efemérides del 8 de septiembre de 2018: ¿Qué pasó el 8 de septiembre?

Tal día como hoy, 8 de Septiembre, pero de 1966, se estrenaba en la cadena americana NBC, el primero de los episodios de la serie de ciencia ficción Star Trek (Star Trek: The Original Series), que fue creada por Gene Roddenberry. La serie fue un éxito a largo plazo ya que dio paso a una de las franquicias más populares de la segunda mitad del siglo XX que dura hasta nuestros días.

Muchos años después, en 1986, se estrenaba en la televisión americana The Oprah Winfrey Show, programa de entrevistas de Oprah Winfrey que acabaría convirtiéndose en todo un referente (con una emisión de 25 temporadas) y convirtió a Winfrey en una de las presentadoras más populares de la televisión, cuya celebridad permanece siendo además propietaria de su propio canal OWN. ¿Quieres saber más? Consulta a continuación todas lasefemérides del 2 de septiembre.

¿Qué pasó el 8 de septiembre?

En España

1423: El rey Carlos III el Noble promulga un tratado (Privilegio de la Unión) por el cual, los tres burgos independientes que formaban la ciudad de Pamplona se unen bajo una misma bandera, una misma muralla y un mismo regidor.

1703: El padre capuchino, Fray Isidoro de Sevilla presenta la advocación mariana de Divina Pastora de las Almas en la Alameda de Hércules de Sevilla (España).

1816:El rey Fernando VII otorga por Cédula Real, el título de villa a la congregación de Alvarado.

1873: Emilio Castelar es elegido presidente de la I República Española.

1907: Alfonso XIII otorga a Cangas de Onís (Asturias), el título de ciudad, como la “más grande capital, más pequeña ciudad”.

1957: Se inaugura el estadio La Romareda en Zaragoza

1976: Se inaugura el Estadio Martínez Valero del Elche Club de Fútbol.

En el mundo

1253: El papa Inocencio IV canoniza a Estanislao de Cracovia en Roma, el cuál sería asesinado por el rey Boleslao II el Temerario.

1380: Cerca de Tula a unos 280 km al sur de Moscú, los rusos vencen a los mongoles en la batalla de Kulikovo. Mueren unos 150 000 hombres.

1565: Pedro Menéndez de Avilés funda San Agustín (en la Florida), el primer asentamiento permanente en Norteamérica.

1636: Se funda el Harvard College de Estados Unidos

1694: Entre las 14:00 y las 20:00 sucede el Gran Incendio de Warwick en Inglaterra.

1847: Comienza la invasión estadounidense de México.

1888: Se encuentra en Londres, el cadáver de Annie Chapman, la segunda víctima de asesinato de Jack el Destripador.

1900: En Galveston (Texas) se produce un huracán de categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson (Gran Huracán de Galveston). Mueren entre 6000 y 12 000 personas y quedan más de 30.000 sin hogar.

1920: Se inaugura en Estados Unidos el primer servicio de correo aéreo.

1928: Se anuncia por parte de la FIFA la celebración del primer mundial de fútbol que se llevó a cabo en Uruguay.

1941: En el marco de la Segunda Guerra Mundial comienza el Sitio de Leningrado, acción militar que durará más de dos años.

1944: En Gran Bretaña, durante la Segunda Guerra Mundial, cae la primera bomba V2 de los nazis alemanes.

1953: La República de Austria es reconocida por la Unión Soviética, que renuncia al cobro de sus gastos de ocupación.

1966: La cadena NBC ofrece el primer epìsodio de la serie de ciencia ficción Star Trek (Star Trek: The Original Series), creada por Gene Roddenberry.

1974: El presidente Gerald Ford indulta todos los delitos que el ex presidente Richard Nixon pudiera haber cometido en su mandato.

1986: El dictador Augusto Pinochet decreta en Chile el estado de excepción tras el atentado en su contra del día anterior. Se realizan centenares de detenciones.

1986: Se estrena el programa The Oprah Winfrey Show.

1990: La tenista argentina Gabriela Sabatini gana el Abierto de Estados Unidos, su primer título de Gran Slam.

1997: Se emite el primer episodio de la serie Ally McBeal.

1997: En el puerto de Montrouis (Haití), mueren 500 personas al naufragar un transbordador.

2002: La selección de baloncesto de Serbia y Montenegro se proclama campeón del Campeonato Mundial de Baloncesto de 2002 al vencer en la final a la selección argentina.

2004: La sonda espacial Génesis de la NASA se estrella en tierra (a unos 170 km al suroeste de Salt Lake City en Utah), después de que su paracaídas fallara al abrirse.

2008: En México se pone a circular como moneda legal el nuevo billete de 200 pesos.

¿Quién nació el 8 de septiembre?

En España

1456: Bernardino López de Carvajal y Sande, cardenal.

1515: Alfonso Salmerón, jesuita.

1824: Jaime Nunó, compositor.

1852: Jacinto Octavio Picón, escritor, pintor, crítico de arte y periodista.

1862: Mariano Benlliure, escultor.

1915: Manuel Tuñón de Lara, historiador español.

1939: Ricard Solans, actor de doblaje.

1947: Diego López Garrido, político.

1962: Sergio Casal, tenista.

1968: Miguel Báez Spínola “El Litri”, torero.

1978: Gerard Autet Sebarrasa, futbolista.

En el mundo

1157: Ricardo Corazón de León, rey inglés entre 1189 y 1199.

1207: Sancho II, rey portugués entre 1223 y 1247.

1271: Carlos Martel de Anjou-Sicilia, rey consorte húngaro.

1621: Luis II de Borbón-Condé, príncipe francés .

1633: Fernando IV, rey húngaro.

1779: Mustafá IV, sultán otomano .

1830: Frédéric Mistral, poeta francés, premio nobel de literatura en 1904.

1873: Alfred Jarrý, dramaturgo y poeta francés.

1897: Juan Natalicio González, presidente paraguayo entre 1948 y 1949.

1906: Robert C. Schnitzer, actor y productor estadounidense.

1910: Jean-Louis Barrault, actor y mimo francés .

1925: Peter Sellers, actor británico.

1932: Patsy Cline, cantante estadounidense de música country .

1936: Virna Lisi, actriz italiana.

1941: Bernie Sanders, político estadounidense.

1947: Halldór Ásgrímsson, político y primer ministro islandés.

1956: Stefan Johansson, piloto de automovilismo sueco

1957: Ricardo Montaner, cantautor argentino venezolano

1960: Stéfano Casiraghi, aristócrata italiano.

1960: Aimee Mann, cantautora estadounidense.

1960: Aguri Suzuki, piloto japonés de Fórmula 1.

1962: Thomas Kretschmann, actor alemán.

1963: Brad Silberling, director estadounidense de cine y televisión.

1968: Ray Wilson, músico británico.

1968: Marcus Siepen, guitarrista estadounidense, de la banda Blind Guardian.

1971: David Arquette, actor, director y guionista.

1971: Martin Freeman, actor británico.

1974: Juan Manuel Azconzábal, futbolista argentino.

1975: Richard Hughes, músico británico, de la banda Keane.

1979: Pink, cantante y compositora estadounidense.

1980: Slim Thug, rapero estadounidense.

1981: Jonathan Taylor Thomas, actor estadounidense.

1984: Vitaly Petrov, piloto ruso de automovilismo.

1986: Carlos Bacca, futbolista colombiano.

1987: Silvina Moreno, cantante, instrumentista y compositora argentina.

1987: Wiz Khalifa, rapero estadounidense.

1988: Gustav Schäfer, baterista alemán, de la banda Tokio Hotel.

1989: Avicii, DJ, remixer, y productor discográfico sueco.

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 8 de septiembre?

Virgo

¿Quién murió el 8 de septiembre?

En España

1645: Francisco de Quevedo, escritor.

1682: Juan Caramuel, filósofo, matemático, lógico y lingüista.

1906: Joaquín María Arnau Miramón, arquitecto.

1929: Domingo Rivero, poeta.

1936: Santos González Roncal, militar y uno de los Últimos de Filipinas.

1978: Ricardo Zamora, portero de fútbol.

2004: Matías Prats Cañete, periodista.

En el mundo

1914: Hans Leybold, poeta expresionista alemán.

1938: Agustín Magaldi, cantante argentino de tangos.

1943: Julius Fučík, periodista y escritor checo.

1949: Richard Strauss, compositor alemán.

1954: André Derain, pintor francés.

1965: Dorothy Dandridge, actriz estadounidense.

1965: Hermann Staudinger, químico alemán, premio nobel de química en 1953.

1967: Donald Ewen Cameron, psiquiatra escocés.

1974: Wolfgang Windgassen, tenor alemán.

1978: Leopoldo Torre Nilsson, cineasta y escritor argentino.

1985: John Franklin Enders, científico estadounidense, premio nobel de medicina en 1954.

1991: Brad Davis, actor estadounidense.

1991: Alex North, compositor estadounidense de cine.

2003: Leni Riefenstahl, actriz y cineasta alemana.

2004: Frank Thomas, animador estadounidense.

2009: Aage Niels Bohr, físico danés.

2010: Rich Cronin, cantante estadounidense.

2012: María Elvia Amaya Araujo, política, empresaria y filántropa mexicana.

2014: Rubén Peucelle, luchador profesional argentino.

2016: José Antonio Bravo, novelista peruano.

¿Qué se celebra el 8 de septiembre ?

Día Internacional de la Alfabetización.

Día Mundial de la Fibrosis quística.

Día Internacional del Periodista.

Día Internacional de la Fisioterapia.