¿Por qué han aumentado los casos de alergias?

Ahora que el sol empieza a dejarse ver y el campo comienza a florecer, las alergias se convierten en el tema del día. Mucosidad, irritación ocular y cansancio son los síntomas comunes entre los más vulnerables a las gramíneas, las estrellas de la temporada. No importa que nunca lo hayas sufrido, ya que están al acecho y cada año son más los afectados (y más variados los tipos).

Demasiado protegidos

Todo el mundo habrá escuchado alguna vez la típica frase: “antes no había tantas alergias”. Y no se trata de una leyenda urbana, ya que el incremento de los casos de afectados es innegable. Los informes avalan que actualmente entre el 30 y el 40% de la población mundial padece esta “enfermedad”. Y en este sentido nuestro país no se queda atrás, con uno de cada cuatro españoles diagnosticados.

Vivir en ciudades con mayor índice de contaminación, el humo del tabaco o los aditivos que encontramos en la comida son algunos de los factores ambientales que influyen en el desarrollo de alergias. También la genética tiene parte de culpa. Todo ello sumado a una correcta higiene y el uso de antibióticos y vacunas. La lógica es aplastante: nuestro sistema inmunológico no trabaja al 100%, está acomodado y no sabe cómo hacer frente a amenazas clásicas como pólenes, polvo o incluso alimentos.

No hay forma de prevenir las alergias

Nadie es, por ahora, inmune a las alergias. La edad es lo de menos, ya que hasta un adulto de 50 años de edad puede empezar a desarrollar en su interior esta incómoda reacción a ciertos estímulos. Aunque es cierto que tienden a aparecer entre la infancia y la juventud, y especialmente si no se ha recibido lactancia materna.

El aspecto positivo es que, si bien las alergias han aumentado en número (especialmente en países desarrollados), ha disminuido el riesgo de los casos. Ahora nos preocupamos más por nuestra salud y el sistema médico responde con la seriedad necesaria. Un diagnóstico rápido y un tratamiento a medida del paciente harán su vida mucho más llevadera. Que nadie pare su ritmo, las alergias se pueden mantener a raya.