Rafa Nadal, el jefe ideal para los españoles

Tener un jefe con el que te lleves bien y al que consideres ‘válido’ para su puesto es fundamental para tu felicidad laboral. Un pensamiento común de los trabajadores es que su responsable no es el mejor que podría tener. Pero, ¿y quién sería? Gracias a la IV Encuesta Adecco sobre Mejores jefes y empresas más felices para trabajar hemos descubierto qué personalidades del mundo de la economía, de la comunicación, del deporte, del espectáculo y del panorama internacional consideran los españoles que serían sus jefes ideales.

Por cuarto año consecutivo el tenista Rafa Nadal ha sido elegido como el mejor jefe, seguido por el actor estadounidense Will Smith y por el empresario Amancio Ortega. Mientras que las empresas en las que los trabajadores españoles creen que serían más felices son Wallapop, Google y L´Oréal.

Los deportistas de élite, un modelo eterno de referencia

Según la encuesta Rafa Nadal sería el deportista al que los españoles querrían tener como jefe. El diez veces campeón de Roland Garros cuenta con la simpatía del 34’4% de los participantes. Tras él se sitúa el futbolista Andrés Iniesta con un 21’5% de los votos. Y en la tercera plaza repite el jugador de baloncesto Pau Gasol, elegido por el 21’2% de los encuestados. El resto de deportistas que figuran en el ranking son el ex seleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque (18’1%), el portero Iker Casillas (17%), la nadadora Mireia Belmonte (15’,9%), la ex gimnasta Almudena Cid (14’2%), el piloto de fórmula uno Fernando Alonso (12’5%), el entrenador Zinedine Zidane (11’7%) y el futbolista argentino Leo Messi (11’4%).

Por sexos, los hombres prefieren en mayor medida que las mujeres a deportistas de élite como Rafa Nadal, Andrés Iniesta, Pau Gasol o Vicente del Bosque, mientras que las mujeres se decantan más por Iker Casillas y las deportistas femeninas Mireia Belmonte y Almudena Cid. Los más jóvenes también se sienten identificados en mayor medida que el resto con el portero madrileño.

Will Smith, el jefe extranjero preferido

En lo que a personalidades internacionales se refiere, el actor Will Smith sería el jefe ideal para el 22’8% de los españoles participantes en este estudio. El elegido el año anterior, el ex presidente de Estados Unidos Barack Obama, retrocede a la segunda posición con el 22’5% de los votos. Por detrás se sitúan el cofundador de Microsoft Bill Gates, el director de cine Steven Spielberg, el Papa Francisco, el actor George Clooney, la esposa del ex presidente estadounidense Michelle Obama, las actrices Angelina Jolie y Julia Roberts y el actor Brad Pitt.

Bill Gates y Steven Spielberg son los personajes internacionales que a los hombres les gustaría tener como jefes para ser felices, en mayor medida que las mujeres que prefieren a los Obama. Mientras que Will Smith y Barack Obama destacan entre los más jóvenes, en mayor proporción que el resto, el Papa Francisco es preferido principalmente por los de mayor edad.