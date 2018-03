La inteligencia emocional de la mano de Daniel Goleman

Si hablamos de inteligencia emocional hay que hablar de Daniel Goleman. Este psicólogo nacido en Estados Unidos en 1946 es toda una eminencia en el tema. No en vano, su nombre se hizo conocido a nivel mundial cuando en 1995 publicó su libro ‘Emotional intelligence’ (‘Inteligencia emocional’), que ha sido traducido a más de treinta idiomas y se ha convertido en un best seller en numerosos países, entre ellos Estados Unidos, donde se mantuvo durante un año y medio en la lista de los libros más vendidos de The New York Times.

Profesor de psicología en la universidad de Hardvard y cofundador de la Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning (Sociedad para el Aprendizaje Académico, Social y Emocional), pocos profesionales saben más sobre la inteligencia emocional que Daniel Goleman. Así que hoy en el blog de Curiosidades de OK Diario queremos abordar este tema recordando algunas de las citas más célebres que nos ha dejado el psicólogo a lo largo de su carrera: