Ronaldinho ha colgado las botas. Uno de los mejores futbolistas que nos ha dado Brasil en su historia se retira después de una larga carrera en la que ha vestido la camiseta de equipos tan importantes como el París Saint-Germain, el Barça, el Milán, el Flamengo o el Atlético Mineiro. Con ellos, además de con la selección brasileña, ha ganado los títulos más importantes. De hecho es el único jugador en toda la historia del fútbol que tiene en su palmarés el Mundial, la Champions League, la Copa Libertadores y el Balón de Oro.

Las palabras de agradecimiento a Ronaldinho no han parado de llegar en las últimas horas. No nos extraña: su eterna sonrisa y su gesto surfero, además de la magia que ha desplegado en los campos, lo han convertido en una figura muy querida en el mundo del fútbol. Desde el blog de Curiosidades de OK Diario nos queremos sumar a esta celebración recordando uno de sus hitos quizá más desconocidos. Porque además de todos los logros conseguidos en el césped, Ronaldinho también es protagonista de un curioso hito de internet: uno de sus vídeos fue de los primeros virales de YouTube.

Corría el año 2005, lo que podríamos calificar de ‘la prehistoria de YouTube’, ya que fue ese mismo año cuando nació la plataforma de vídeos más famosa del momento. El fichaje de Ronaldinho por el Barça lo convirtió en un filón mediático y la firma deportiva Nike aprovechó para convertir la presentación de sus nuevas botas en todo un acontecimiento.

Para ello se publicó un vídeo en el que fantasía y realidad parecían confundirse. Porque todavía no está claro si Ronaldinho fue capaz de estrellar el balón contra el larguero hasta en cuatro ocasiones consecutivas sin que la pelota tocara el suelo, o más bien fue una artimaña visual. Sea lo que fuera, lo que está claro es que este anuncio colgado en internet causó furor entre los más futboleros, que de tanto verlo y analizar sus imágenes lograron convertirlo en el primer vídeo de la historia en alcanzar el millón de reproducciones en YouTube.