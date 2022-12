Aunque para cocinar sólo se requiere tiempo, ganas y sobre todo tener los ingredientes y utensilios necesario, también debemos ser un poco cautelosos y no cometer ciertos errores «de manual» que en algunos casos pueden llegar a ser bastante peligrosos. Errores que además son comunes y que muchas veces ocurren o se cometen casi sin pensarlo o sin que nos demos cuenta. Estas son las 10 cosas que nunca debes hacer en la cocina según los expertos.

Cosas que nunca debes hacer en la cocina

Toma nota porque estos son diez errores bastante comunes en la cocina de cualquiera. Cosas que es mejor que evites a pesar de que algunas de ellas no te parezcan tan importantes cuando en realidad, sí lo son.

No acabar de leer nunca la receta

Una de las cosas que todos hacemos al cocinar es buscar la receta por internet y comenzar a seguir todos los pasos sin acabar de leerlos o sin acabar de ver el vídeo tutorial que hemos encontrado en YouTube. Es como si una vez enfrascados en nuestra propia creación ya supiéramos cómo sigue cuando no es así. Tener paciencia es clave para cocinar, así que lee bién la receta hasta el final y luego ponte a cocinar.

Guardar los productos de limpieza en la cocina

Son muchas las personas también que reservan un armario de la cocina o un rincón para acumular los distintos productos de limpieza del hogar. Incluso guardan en la cocina la escoba o la aspiradora. Craso error. Los productos de limpieza pueden contener elementos químicos tóxicos e incluso pueden ser inflamables mientras que la escoba o el aspirador puede tener restos de polvo, que no son nada higiénicos. Por no hablar del espacio que ocupan y que podría dedicarse a utensilios y otros elementos que sí se requieren para cocinar.

Usar utensilios de cocina metálicos

De entre los muchos utensilios que usar en la cocina, los metálicos pueden ser un riesgo si tenemos en cuenta que podrías rayar con ellos sartenes y ollas y además se sobrecalientan fácilmente. Los de silicona o plástico son mejor opción. También los de madera pero estos suelen acumular fácilmente bacterias de modo que debemos saber lavarlos y secarlos bien.

Seguir usando las sartenes y ollas de siempre

Aunque tengas tu sartén o tu olla favorita, conviene cambiarlas de vez en cuando. Piensa que se pueden deteriorar y ser todo un riesgo para nuestra salud si salta algo de recubrimiento o de teflón y se mezcla con lo que estamos cocinando.

No cuidar bien las tablas de cortar

Las tablas de cortar que son de madera suelen acabar siendo no sólo un riesgo para la salud, ya que acumulan todo tipo de bacterias sino se limpian bien, sino que si tampoco las secas pueden acabar estropeándose.

Levantar la tapa mientras cocinamos

Un riesgo que nunca se piensa es que lo que estamos cocinando, y está tapado puede saltarnos si de repente abrimos mal la tapa. Nunca debes abrirla en dirección a ti mismo y tampoco mientras la comida está hirviendo. Es mejor bajar el fuego y destapar hacia un lado o en el sentido contrario a como estemos para que lo que está cocinándose no nos salte encima y que tampoco el vapor acumulado nos queme.

Usar trapos mojados

Los trapos de cocina están siempre presentes y son tan necesarios, que al final los usamos para todo. Desde sacar cosas del horno a limpiar superficies. Mucho cuidado entonces con usar los trapos cuando están mojados o húmedos ya que si cogemos algo que esté caliente podríamos quemarnos. Los guantes de tela o de silicona será mejor para mover sartenes y ollas o para sacar bandejas del horno, mientras los trapos los puedes reservar para limpiar.

Descongelar carnes al «aire libre»

Cuando vayas a descongelar carne (o pescado) siempre debe ser en el frigorífico de modo que será bueno sacarla la noche anterior y en el caso de que tengas prisa siempre puedes recurrir al microondas. Nunca saques el trozo de carne y lo dejes a temperatura ambiente sin más ya que puedes provocar que se expongan a las bacterias. Es mejor colocar dentro de un recipiente limpio y llenar de agua para que se vaya descongelando sin riesgo alguno.

Cocinar con especias que están caducadas

Como no dejan de ser elementos que pueden estar meses y meses en la cocina como si fueran parte de la decoración, muchas veces no pensamos que las especias han caducado y las usamos para cocinar. Un error que aunque no tiene demasiado peligro sobre nuestra salud, sí es cierto que no aportará a la receta ese sabor o condimento que se requiere.

Dejar caer los ingredientes en el aceite

Freír en aceite requiere que este se encuentre a una determinada temperatura de modo que corres el riesgo de quemarte si lanzas las patatas o lo que quieras freír a cierta altura pensando que así no te saltará. Todo lo contrario, de modo que es mejor el uso de pinzas para colocar las cosas sin que te salten o te quemen.