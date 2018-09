‘Toñete’ Catalán ante su alternativa: “Me siento preparado para triunfar”

Antonio Catalán, ‘Toñete’, está en plena cuenta atrás hacia el día más importante de su incipiente carrera en los ruedos. Este sábado toma la alternativa en Nimes, con Enrique Ponce de padrino y El Juli como testigo. Atiende a OKDIARIO cuando faltan menos de 48 horas para la gran cita y enfoca el trascendental paso con unas palabras que resumen su confianza: “Estoy preparado para triunfar”.

Toñete, de sólo 21 años, cree que la alternativa llega en el momento adecuado tras una exitosa trayectoria como novillero: “He tenido un invierno muy intenso, con una exhaustiva preparación tanto física como técnica. Me he sacrificado mucho para intentar ser mejor y cuando he estado delante del toro he sentido esa mejoría”.

Sobre sus puntos fuertes, no tiene dudas: “Me siento más poderoso con la muleta, creo que en ese terreno soy más completo que con el capote. Con la espada he tenido rachas, pero creo que he mejorado bastante en los últimos tiempos”.

A la hora de hablar sobre ídolos, indica que “lógicamente mi máximo referente es Enrique Ponce, tanto por su extraordinaria trayectoria como por el apoyo que siempre me ha brindado, además de que es un amigo de la familia”, pero admite que también se ha fijado en otros toreros: “He tenido la suerte de conocer a Paco Camino, de estar en su casa. Y para mí es Dios en la tierra. También he seguido a otros maestros como Manzanares padre o Paco Ojeda”.

El joven, sin embargo, subraya que “tengo ídolos y referentes, claro, pero lo que uno quiere es hacer su propio camino, llegar a ser como ellos. Soy consciente de la dificultad que entraña, pero también tengo claro que hay que fijarse en los mejores”.

Hijo del conocido empresario Antonio Catalán, fundador de la cadena hotelera NH y actual presidente de AC Hoteles, Toñete admite que su procedencia familiar no es lo habitual en el mundo taurino: “Soy consciente de ello, pero tampoco creo que tenga mayor importancia. Cuando estás delante del toro eso da igual”.

El aún novillero reconoce que su entorno intentó que desistiera de su idea de ser torero: “Lo veo normal. En mi familia era un mundo desconocido. No había ningún antecedente. Ni siquiera eran aficionados. Luego lo aceptaron y me han apoyado en todo”.

Sobre su alternativa, Toñete resalta que cumple todas sus expectativas: “Tener de padrino a Ponce y que El Juli complete el cartel es lo máximo. Además es en Nimes, una gran plaza y en una feria muy importante”.