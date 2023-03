SON Estrella Galicia presenta su programación con decenas de experiencias musicales

Reinventarse y mirar al futuro. Es lo que SON Estrella Galicia lleva haciendo desde hace ya 14 años. El proyecto musical cervecero afronta una nueva temporada con energías renovadas y un puñado de ideas para seguir liderando la efervescente escena musical a través de artistas de todo el mundo.

Para los próximos meses, SON Estrella Galicia pone sobre la mesa una amalgama de propuestas que incluirá música en directo, experiencias alrededor de diversas disciplinas como la gastronomía o la moda, impacto positivo, cultura de cerveza e iniciativas relacionadas con la emigración y la fusión musical. En total está previsto que a lo largo de 2023 se impulsen más de 150 actividades alrededor de la música con artistas nacionales e internacionales, dentro y fuera de nuestras fronteras.

Como punto de partida, SON Estrella Galicia continúa descubriéndonos talento a través de su propio ciclo de conciertos que, desde hace unos meses, suma en muchas de sus fechas experiencias creadas en exclusiva para que el público pueda vivir mucho más. Ideas gastronómicas y de maridaje, shows sorpresa o acciones enfocadas a concienciar sobre la importancia de generar impacto positivo engrandecerán las noches de concierto de una agenda que ha confirmado ya nombres tan estimulantes como son Silvana Estrada, Chico Blanco, Dora, Amore, Bejo, Teenage Fanclub, Temples, Valeria Castro, Pongo, James Holden, L’Éclair, Vega, Sipho., Ditz, Bala, Matt Elliott o Shout Out Louds.

Además, el proyecto continuará apostando por aquellos festivales que ofrecen una alternativa real en un panorama donde es tan necesario a través de citas como Wakana Reunion, Esmorga Fest, PortAmérica, Sinsal, WOS Festival o el MIRA, entre otros. Junto a todos ellos, celebrará la séptima edición de su propia cita festivalera, SON Estrella Galicia Posidonia, el festival cero emisiones que desvela ahora que tendrá lugar en Formentera del 6 al 8 de octubre.

Junto a los conciertos y festivales, SON Estrella Galicia se abre a otros formatos de colaboración artística que mezclan la música con otras disciplinas. Es el caso de la alianza iniciada hace pocas semanas con Sen Senra, con quien se ha grabado el impactante videoclip de su último single, “No quiero ser un cantante”, punto de partida de una relación que continuará a lo largo del año.

También habrá espacio para la creación basada en la cerveza de la mano de YouTubers como Alvinsch o ShaunTrack, entre otros. El año pasado, este último creó una cerveza a partir de una canción y ahora realizará el proceso inverso componiendo su versión del sonido de una Estrella Galicia Especial. Próximamente se darán a conocer nuevas acciones con artistas y creadores que quieren sumarse a SON Estrella Galicia en su afán disruptivo.

Impacto positivo y origen: solos no vamos a cambiar el mundo

La naturaleza inconformista de SON Estrella Galicia le ha llevado a promover toda una serie de ideas con el firme propósito de seguir mejorando día a día. Se trata de un compromiso real con las personas y con el planeta para el cual hace falta la colaboración de todas y todos. De esta forma, se están desarrollando acciones como New Life para, como su propio nombre indica, dar una nueva vida a los residuos generados en sus eventos reutilizándolos. A través de su aliado We Sustainability se están creando talleres de activismo medioambiental, eventos regenerativos, charlas, arte o exposiciones sobre impacto medioambiental. El plástico y otros desechos se convierten en elementos artísticos y funcionales, como mobiliario para festivales, devolviéndole valor a aquello que se suponía que ya no lo tenía. Además, el proyecto también se ha asociado a plataformas como Liight para promover entre su público hábitos de movilidad sostenible y se está reduciendo al máximo la huella de carbono generada en los diferentes eventos organizados.

Por último, SON Estrella Galicia es consciente de la importancia de potenciar el origen. Es por ello que trabaja siempre con empresas y productores locales para maximizar la eficiencia y desechar lo mínimo posible. Y también de la necesidad de cuidar a las personas, creando oportunidades para descubrir nuevo talento y diversificando la programación de sus carteles.

En esta línea, el proyecto trabaja de la mano de aliados como los citados We Sustaintability y Light, Save Posidonia Project o Sinsal, entre otros.

Internacionalización y emigración musical

En los últimos años, el proyecto continúa creciendo a nivel internacional con nuevas salas en ciudades como Nueva York –Baby´s All Right–, Oporto –M.Ou.Co.– o Londres –Paper Dress Vintage–. Este año continuará la programación en estos espacios de referencia donde se viven experiencias de emigración musical como las realizadas recientemente en la sede británica, que mezcla moda sostenible y sonidos, y donde se produjeron combinaciones explosivas de artistas británicos y españoles (Dream Wife/Belako y Deadletter/Melenas).

A Lareira: un formato televisivo necesario alrededor del auténtico mestizaje musical

A Lareira: la Resistencia Musical es un proyecto audiovisual que pone el foco en la música, en los artistas y en el proceso creativo a la hora de hacer canciones. Se desarrolla en Galicia, tierra de encuentro, donde se reúnen artistas de distintos países y estilos para convivir unos días en un paraíso natural –la isla de San Simón–, y trabajar en la creación de una canción.

La primera temporada de la serie cuenta con cuatro episodios, de los cuales ya se han grabado dos. En el primero de ellos participan Israel Fernández, el maestro Toquinho, Javier Colina, Piraña y el productor OddLiquor. En el episodio dos nos encontraremos con Catriel y Paco Amoroso de Argentina y María José Llergo. La serie cuenta también con artistas invitados que se acercan a San Simón a conversar e intercambiar impresiones sobre la industria musical actual. El rodaje de la serie, cuya anfitriona es Leonor Watling, continúa esta primavera y comenzará a ver la luz próximamente.